Saronno, sindaco Fagioli: "Addolorato per la morte di Bambina Basilico"

“Addolorato per la morte della signora Bambina Basilico, esprimo le più sentite condoglianze alla Famiglia e ai suoi cari. La ricordiamo per l’impegno civico e per il lavoro svolto per la Città”. Così il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, ricorda la signora Bambina Basilico deceduta mercoledì 31 ottobre.

“Pur non avendo mai conosciuto di persona la signora Bambina Basilico, seguivo i Consigli Comunali all’epoca del suo impegno come assessore al Sociale e ne avevo apprezzato le grandi doti umane, anche se non condividevo le sue opinioni”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Fagioli.