Saronno, sindaco Fagioli: “Onore ai caduti di tutte le guerre"

Mattinata ricca di eventi e iniziative quella che si è svolta sabato a Saronno per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’Amministrazione comunale ha voluto rendere il “giusto e doveroso omaggio”, come affermato dal Sindaco Alessandro Fagioli, a tutti i caduti della Grande guerra e di tutte le guerre. La giornata è iniziata con l’esposizione della Medaglia d’Oro di Maurilio Bossi all’ingresso del Municipio, come da volontà del Circolo Tramway, Unitre e Comune,. “Ringrazio tutte la Autorità intervenute - ha detto il primo cittadino durante il saluto iniziale - e le Associazioni che hanno reso possibile la realizzazione delle iniziative di oggi”.

“La scelta di esporre la Medaglia in Comune - ha spiegato - è stata presa per dare la giusta importanza a un Simbolo prestigioso. Inizialmente si era pensato a Villa Gianetti, ma alla fine abbiamo optato per l’atrio del nostro Municipio così che i tanti studenti che periodicamente decidono di visitare il Comune possano ammirarla e conoscere la storia di Maurilio Bossi”.

Conclusa la cerimonia, la giornata è proseguita con l’Alza Bandiera in Piazza Libertà alla presenza di tutte le autorità civili e miliari. Successivamente si è formato un corteo, preceduto dalla banda cittadina, che ha attraversato la Città da Corso Italia fino al Monumento ai Caduti. Anche in questo caso il Sindaco Fagioli ha voluto portare il suo saluto ai presenti ringraziando, anche in questo caso, le Associazioni per “le iniziative organizzate per una giornata così importante”. Concluso il breve intervento Alessandro Fagioli ha ceduto la parola a Giovanni Terzuolo ‘incaricato’ di “fare una brevissima sintesi di uno dei periodi più atroci della nostra storia”. La mattinata si è conclusa con la Santa Messa presso il Santuario in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e con l’inaugurazione della mostra dei ‘Cimili storici’ a cura del Circolo ‘Il Tramway’ che si potrà ammirare fino all’11 novembre presso Villa Gianetti.