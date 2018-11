Saronno, l’assessore al Commercio Paolo Strano: luci di Natale dal 1 dicembre

L’assessore al Commercio Paolo Strano questa mattina ha deciso di intervenire per replicare ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani locali, in cui si sottolineava che “la città è ancora priva delle tradizionali luminarie natalizie”.

Come noto, negli ultimi anni è stato il Distretto Urbano Cittadino (DUC) a coordinare l’attività coinvolgendo i commercianti nella raccolta fondi necessaria. Quest’anno però ciò non è accaduto in quanto alcuni fornitori sono ancora in attesa dei corrispettivi pagamenti delle stagioni passate non pervenuti da parte di alcuni commercianti.

“Se la città non è ancora illuminata con le luminarie natalizie, - ha spiegato l’assessore Strano – è perché quest’anno, a differenza del passato, il DUC (anche per i motivi sopraelencati) non è riuscito a coinvolgere i commercianti nella raccolta fondi necessaria all’installazione. Situazione che lo stesso DUC ci ha comunicato con una lettera ufficiale pervenuta in Comune solamente il 25 ottobre. A quel punto, per non correre il rischio di lasciare la città senza le tradizionale luci, il sindaco mi ha dato l’input di intervenire e ho deciso di coinvolgere direttamente i commercianti. Così facendo siamo riusciti a risolvere l’inconveniente e posso assicurare che da sabato 1 dicembre la città sarà addobbata”. “Una concreta dimostrazione che, a differenza di quanto riportato da alcuni quotidiani, - ha concluso l’assessore - non c’è stata nessuna corsa contro il tempo, ma solamente una diversa organizzazione”.