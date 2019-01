Saronno, Vanzulli: "Via Roma, intervento che non poteva più attendere"

“Dopo tanti, troppi anni, di giunte comunali che hanno deciso di non decidere, Saronno può finalmente contare su un’amministrazione seria che si è assunta la responsabilità di intervenire per risolvere un problema annoso: di questo bisogna dare merito al nostro sindaco Alessandro Fagioli”. Interviene nuovamente il vice sindaco di Saronno, Pierangela Vanzulli, in merito al progetto di via Roma.

“Via Roma – ha spiegato il vice sindaco - è un’arteria molto importante che necessitava assolutamente di tale intervento perché non possiamo può tollerare che tanti saronnesi, e penso soprattutto ai disabili, anziani, mamme che portano a passeggio i loro piccoli, debbano ‘porre attenzione’ ogni volta che percorrono tale via. O ancora i tanti residenti che sono costretti a trovarsi le radici degli alberi all’interno delle loro cantine. Era giunto quindi il momento di intervenire con decisone e noi lo stiamo facendo”.

Il vicesindaco è intervenuto anche in merito alle caldaie della scuola in via Da Vinci: “Ho effettuato un incontro tecnico con il nostro responsabile Ing. Cosenza con la finalità di fare il punto della situazione per effettuare sia un intervento immediato, che uno risolutivo per quanto attiene al problema che riguarda le basse temperature soprattutto in una classe della scuola media Leonardo Da Vinci. Per quanto riguarda la prima B, classe più interessata dal problema freddo, predisporremo subito un intervento sui radiatori al fine di meglio riscaldare l’aula. In seconda battuta occorre effettuare un intervento definitivo e risolutorio che riguarda la centrale termica dove ci sono le tre caldaie che riscaldano i tre plessi ovvero il nido, la Da Vinci e Villa Gianetti. L’ufficio sta effettuando verifiche affinché si individuino le caldaie adatte per essere inserite nel container che le contiene. Come Assessore al Bilancio e Patrimonio, sto trovando le risorse per fare l’impegno di spesa. Posso dire che, con un gergo giovanile, “siamo sul pezzo” e quindi rassicuro le famiglie ed i docenti circa un intervento immediato e soprattutto che dia tranquillità per un po’ di anni. Già da questa mattina abbiamo provveduto ad anticipare l’accensione delle caldaie per garantire il calore nei plessi”.