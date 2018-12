Senzatetto: a Saronno ha aperto il ricovero per i bisognosi

"L’amministrazione comunale, su precisa indicazione data dal sindaco Alessandro Fagioli già in autunno, ha predisposto un ricovero per i senzatetto saronnesi”. Lo rende noto l’assessore ai Servizi Sociali ed Affari Generali, Gianangelo Tosi.

“In un primo momento – ha spiegato l’assessore - si era pensato di utilizzare alcuni locali dismessi dall’azienda sanitaria ma non essendone rientrati in possesso in tempo utile, di concerto con l’ufficio tecnico, i servizi sociali hanno individuato l’ex sede dei vigili di quartiere al Prealpi, che in tempi brevi è stato pulito e adattato alla situazione, tra l’altro utilizzando cittadini legati ai servizi dai cosiddetti Patti sociali, cioè persone in situazione di difficoltà a cui il Comune garantisce sostegno a fronte della loro disponibilità ad eseguire servizi a favore della cittadinanza. In questo modo si è realizzato il doppio fine di aiutare diverse categorie di cittadini bisognosi di aiuto”.

“Da questa sera la Polizia Locale – ha detto ancora l’assessore - si preoccuperà di rintracciare i saronnesi senzatetto per accompagnarli nei locali dove troveranno riparo, giaciglio, servizi igienici, calore e acqua corrente per la notte”. “E’ una soluzione che avevo promesso ai commercianti e ai residenti del centro. Si tratta di una situazione da considerarsi temporanea in quanto non è un alloggio ma un ricovero per le notte più fredde”. Lo dichiara il sindaco Alessandro Fagioli.

“La finalità - prosegue - è quella di evitare che i senzatetto dormano per strada, sulle panchine, a ridosso di portici, caseggiati o presso il pronto soccorso. Questo rientra nel principio espresso nel mio programma amministrativo, cioè che tutti i saronnesi debbano poter avere un tetto sopra la testa. Ovviamente questo concetto non deve sostituire il valore di essere autonomi e indipendenti e in seconda battuta di avere la famiglia come primo nucleo di sostegno”. “Ringrazio – ha concluso - l’assessore e gli uffici che si sono adoperati per la realizzazione e le associazioni perla collaborazione”.