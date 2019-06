Sicurezza, Sala (Lega) plaude sindaco e Polizia locale

Sicurezza a Saronno, il segretario cittadino della Lega Claudio Sala plaude ai "risultati visibili e concreti grazie alla costante attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale cittadina, risultati che hanno consentito in questi giorni di mettere a segno diversi colpi contro spaccio e degrado". Prosegue Sala con una nota: "La sicurezza cittadina è un tema molto sentito dal nostro Sindaco Fagioli ed è anche uno dei temi che preoccupano di più i cittadini, ma gli investimenti fatti da questa amministrazione danno risultati sempre più incoraggianti e testimoniano un impegno quotidiano da parte della Polizia Locale. Proprio in questi giorni, sul territorio saronnese, i nostri agenti hanno intercettato un uomo in possesso di sostanze stupefacenti e bilancino, e questo grazie uno dei posti di blocco che molto spesso si vedono in città. Inoltre, sempre in questi giorni, la nostra Polizia Locale ha identificato un ventenne colpevole di aver imbrattato alcuni muri della città. Grazie al nostro Sindaco ed agli investimenti sul potenziamento e sulla riorganizzazione della PL abbiamo un comando attento, efficiente e tecnologicamente avanzato. Le novità non sono ancora finite; infatti, come già avviene in altre città, anche il comando della Polizia Locale di Saronno si è ulteriormente potenziato con il "reclutamento" dei cani antidroga. Un servizio fortemente voluto dal nostro Sindaco per contrastare ancor di più lo spaccio di stupefacenti e il primo test ha già dato ottimi riscontri: due ragazzi sono stati intercettati e trovati in possesso di Hashish e Marijuana. Un plauso quindi al sindaco Fagioli e a tutto il corpo della Polizia Locale per quanto stanno facendo e attuando per garantire la sicurezza cittadina".