Sicurezza stradale a Saronno, Veronesi (Lega): "Sindaco sta facendo molto"

Sulla sicurezza stradale l'amministrazione comune di Saronno guidata da Alessandro Fagioli sta facendo molto. E' questo il pensiero del capogruppo della Lega Angelo Veronesi che commenta: "Solo considerando gli ultimi mesi si devono evidenziare gli interventi per la moderazione della velocità e per la sicurezza dei pedoni in via Visconti e l'intervento sulla pericolosa rotonda di via Volpi via Don Bellavita. Interventi di sicurezza stradale. All'inizio del mandato la commissione opere pubbliche si era riunita per evidenziare una lista dei lavori da fare per la sicurezza stradale; in quella sede si è mostrata la mappa degli interventi e la mappa degli incidenti stradali. Le due mappe sono state sovrapposte per stabilire delle priorità oggettive basate sui dati degli incidenti. Questo metodo di lavoro è stato condiviso in commissione; l'opposizione non ha fatto notare alcun intervento da eseguire oltre a quelli già noti ed anche successivamente non mi è arrivata alcuna richiesta per interventi differenti da quelli già previsti. Ciò significa che adesso l'opposizione si è gettata come un avvoltoio sui casi sporadici appena accaduti. Se erano così bravi da prevederli, allora avrebbero potuto segnalare cosa fare prima che accadessero. Evidentemente nessuno aveva coscienza della pericolosità di queste strade. Faremo presto una commissione per sentire dalla sfera di cristallo dell'opposizione quali interventi secondo loro l'amministrazione dovrebbe realizzare. Siamo sicuri che dalla loro sfera di cristallo possono prevedere e stravedere soluzioni. Mi chiedo come mai invece quando il PD e tu@Saronno erano amministratori della città non abbiano fatto niente per la sicurezza stradale visto che certe strade, se sono diventate pericolose oggi, lo erano anche prima".