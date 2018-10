Sicurezza, Veronesi (Lega): "Amministrazione agisce, da Pd solo parole"

Sicurezza, il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Saronno Angelo Veronesi risponde al Pd, che ha accusato l'amministrazione di non avere fatto nulla materia: "L'ignoranza è madre dell'arroganza. Il PD Saronnese sostiene che a Saronno non sia stato fatto nulla per la sicurezza. Quando c'era la passata amministrazione non avevano studiato l'argomento? Violenze in stazione ogni giorno, delinquenti sempre più presenti, spacciatori e caporalato diffusi. Dalla stazione i delinquenti si erano espansi fino a piazza Libertà. Adesso il PD sembra aver studiato sicurologia e accusa l'amministrazione di essere responsabile dei delinquenti ancora presenti in città. L'amministrazione ed il sindaco Fagioli si stanno impegnando per rendere la città sempre più sicura. C'è qualcuno che sta sostenendo che a Saronno non ci sia più niente da fare sul fronte sicurezza? Sul fronte sicurezza c'è ancora molto da fare".

"Le cose da fare su questo fronte vengono però svolte nel riserbo delle indagini e nel rispetto dell'autorità giudiziaria. Facile per il PD attaccare quando sanno bene che non si possono pubblicizzare le retate e gli interventi delle forze di sicurezza per evitare che non abbiano effetto. Al PD piacerebbe che questi interventi non avessero effetto perché il PD è sempre stato eccessivamente garantista con i delinquenti ed eccessivamente punitivo contro i cittadini onesti che si difendono. Oggi a Saronno ci sono molti meno delinquenti grazie alla presenza assidua e costante della polizia locale, dei carabinieri, della polizia di stato, della polizia ferroviaria e della guardia di finanza che coi loro continui controlli hanno ridotto sia l'estensione del fenomeno criminale sia il numero di delinquenti. A forza di fermare i delinquenti, bloccarli, portarli avanti e indietro dai tribunali di Busto e Gallarate, questi sono stati colpiti nel portafoglio. Invece che stare in strada a spacciare e a delinquere per tutto il giorno, i continui fermi e retate hanno rovinato loro il mercato. Oggi ce ne sono sempre meno e il trend è in discesa. A breve verrà aperta una nuova sede della guardia di finanza presso l'ex tribunale per rafforzare ulteriormente la sicurezza in zona stazione. PD rosicone", conclude Veronesi.

Il capogruppo del Carroccio ha commentato anche l'approvazione del bilancio consolidato 2017: "Amministrazione biancoceleste capace ed intelligente. Scegliere i giusti amministratori delle società partecipate è importante per ben amministrare la città. Bisogna fare un plauso alla nostra amministrazione per aver saputo scegliere bene e bene indirizzare gli investimenti. Saronno è rinata in questi ultimi 3 anni. Mai ci sono stati così tanti investimenti e di qualità così elevata. C'è ancora molto da fare per fare tornare a sventolare i nostri colori con orgoglio e fierezza. Pieno appoggio del gruppo Lega all'amministrazione per diventare la città di riferimento della provincia di Varese e dell'Alto milanese".