Stendardi artistici, il Comune di Saronno: "Al lavoro per nuovo progetto"

Stendardi artistici rimossi dall'Amministrazione comunale: una decisione che ha portato qualche polemica. In merito, ecco la nota dell'Amministrazione di Saronno: "Gli stendardi in questione sono stati affissi nel 2015 e da allora nessuno ha mai provveduto alla loro cura e gestione creando una situazione di degrado urbano. Si sottolinea che all’epoca dei fatti non venne previsto a carico di chi fosse la competenza dell’installazione e della manutenzione, certamente non era del Comune.

Proprio lo stato di abbandono e di decadenza degli stendardi ha portato l’Amministrazione a decidere di rimuoverli. Questo perché il decoro urbano è sempre stato e rimane tema fondamentale al quale l’Amministrazione Fagioli sta dedicando attenzione e impegno. Si pensi a tutto il lavoro fatto per riqualificare alcuni dei monumenti più significativi della città, da ultimo il lavoro di pulizia al monumento alla ‘Riconoscenza’.

Non solo, negli scorsi mesi l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni, ha avuto diversi incontri per individuare un nuovo progetto che possa rendere ancora più gradevole la zona del Santuario. Ma questo dovrà avvenire, a differenza di quanto fatto dalla passata Amministrazione, con precisione e con metodologia, prevedendo quindi un'apposita convenzione che indichi dettagliatamente a chi spetterà la gestione, i costi e la manutenzione, evitando quindi il ripetersi della situazione in questione.

L’Amministrazione al momento è in attesa di risposte dai suoi interlocutori ma conferma la volontà di dar vita a un progetto importante che miri a rendere ancora più bella la città".