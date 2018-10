Tre Valli Varesine, modifiche alla circolazione stradale a Saronno

Per mettere un adeguato svolgimento della gara ciclistica ‘Tre Valli Varesine’ di martedì 9 ottobre, la Polizia

Locale ha predisposto una specifica Ordinanza per disciplinare la circolazione stradale, la quale prevede

tutta una serie di specifiche, di cui di seguito vengono riportati gli aspetti più significati. L’ordinanza

completa è possibile trovarla nella e-mail in allegato e sul sito internet del Comune di Saronno

(www.comune.saronno.va.it).

Le vie interessate sono:

 via Roma (tratto tra via Miola e piazza Libertà);

 via Manzoni;

 via Visconti;

 via Baracca;

 via Tommaseo;

 via Carugati;

 via Libertà;

 via Portici;

 via Riconoscenza;

 Via San Cristoforo;

 Via San Giuseppe (tratto via Carcano e via Verdi);

 Via Verdi;

 Via Aviatori d’Italia;

 Via Sant’Antonio;

 Via Caduti Liberazione;

 Via Molino;

 Via Carcano;

 Via Cantore;

 Piazzale Cadorna;

 Piazza San Francesco;

 Corso Italia;

 Via Diaz;

 Viale Rimembranze;

 Via I° Maggio;

 Via Varese.