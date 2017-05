Sciami di api alti più di due metri: bimbi spaventati, intervento dei pompieri



Le api costruiscono le arnie sugli alberi: al parco del Portello intervento per una colonna di insetti grande un metro cubo



Sono state quasi una decina le chiamate ai vigili del fuoco a Milano di cittadini preoccupati per la presenza di folti sciami di api uscite dalle arnie. L'intervento piu' impegnativo e' stato in via Don Palazzolo, nel parco Portello, dove uno sciame d'api lungo oltre due metri si e' attaccato a un albero.



I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, vicina a un parco giochi frequentato da bambini, e hanno fatto intervenire l'apicultore che ha recuperato i suoi insetti.