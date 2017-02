Se il Pd-Atene piange il centrodestra-Sparta non ride

Mentre il Pd si dibatte nella più grave crisi dei suoi dieci anni di storia il centrodestra non ne approfitta e ancora prosegue impavido nella sua corsa frammentata nelle due componenti, i “sovranisti” di Salvini e la Meloni e i “liberali” di Berlusconi.

Anzi. Non solo l’agire politico è separato ma addirittura è contrastante come quando il candidato alla Presidenza del Parlamento Europeo di Forza Italia Antonio Tajani non è stato clamorosamente votato dalla Lega.

Salvini ripete un mantra” Il nostro programma è in comune al 90% con quello di Berlusconi”. Vero.

Purtroppo per lui però è proprio quel 10 % che contiene differenze assolutamente abissali come la permanenza o la fuoriuscita dall’Euro.

Il centrodestra italiano come del resto quello europeo e anche mondiale è costituito da due “anime” o componenti ben distinte come quella di “destra sovranista” e quella liberale che non è affatto detto che vadano d’accordo.

O meglio vanno d’accordo quando tutto va bene ma poi quando ci sono problemi si scindono quasi immediatamente.

E il centrodestra nostrano non fa certo differenza.

Poi c’è il fatto che se si andasse al voto con l’attuale sistema elettorale uscito dalle bastonate della Consulta avremo due sistemi sostanzialmente proporzionali ed asimmetrici con il premio di maggioranza solo alla Camera.

La soglia di tale premio -il 40%- lo rende disponibile forse solo ai Cinque Stelle non certo al Pd diviso o alla destra frammentata e questo induce Salvini a una politica avversativa e nei confronti di Berlusconi che oltretutto, essendo populista, ha facile gioco a livello elettorale.

Insomma il Pd-Atene piange ma il Centrodestra-Sparta certo non ride.