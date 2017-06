Sea vince il premio le fonti awards per la comunicazione e l'innovazione

Si è svolta ieri sera la premiazione de Le Fonti Awards, una serata durante la quale ogni anno si incoronano le aziende che si sono distinte nel campo imprenditoriale e industriale.

SEA, il gestore degli aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa ha vinto il Premio come Eccellenza dell’Anno nella Comunicazione & Innovazione e nella Gestione Aeroportuale.

Il Premio arriva dopo il recente lancio della piattaforma web per la simulazione di eventi di crisi progettata da SEA, uno spazio web sicuro e protetto dove è possibile simulare una vera e propria situazione di crisi (da problemi in aeroporto per condizioni meteo sfavorevoli fino ad un caso di sversamento di carburante o al crash aereo) per mettere alla prova la capacità di risposta e interazione con i media ed altri stakeholder delle funzioni aziendali dedicate e dell’intera Azienda, al fine di migliorare il servizio informativo ai passeggeri.

L’edizione 2017 del Premio Le Fonti si è caratterizzata per l’attenzione all’innovazione, intesa come capacità di cambiamento e di risposta ad un mercato in continua evoluzione, in cui saper trasformare i progressi in nuove opportunità rappresenta un vero fattore di successo.

Ed è cosi che la piattaforma di SEA, già richiesta da Assaeroporti (l’Associazione Italiana Gestori Aeroporti) in occasione di una simulazione di un evento critico, ha ricevuto altri apprezzamenti fino al maggio scorso, quando è stata ufficialmente presentata al workshop su crisis management organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea nella sede ESA ESRIN (European Space Research Institute).