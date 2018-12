Sesso sulla piramide: il video fa infuriare l'Egitto

Sembra incredibile, ma è così. E' stato prodotto da due giovani il video, ormai diventato virale, che ha scatenato l'ira dell'Egitto. Come scrive Il Messaggero, un fotografo danese, Andreas Hvid, ha pubblicato un video il 5 dicembre, e da allora le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Sesso sulla piramide: il video fa infuriare l'Egitto - IL CASO

E' successo di notte, quando il sito archeologico era chiuso al pubblico: il fotografo è riuscito a eludere la sorveglianza ed è salito sulla cima della piramide. Le luci de Il Cairo fanno da sfondo alle riprese, una vista mozzafiato. Dopo aver raggiunto la vetta i due amici avrebbero fatto sesso, documentando l'accaduto con una foto e un video.

Sesso sulla piramide: il video fa infuriare l'Egitto - LA REAZIONE

Il direttore dell'area archeologica delle piramidi Ashraf Mohieddin ha dichiarato: "Chiudiamo l'area archeologica alle 17 e poi viene consegnata alla polizia del turismo e l'antichità che è responsabile della sicurezza del luogo, il filmato è stato girato di notte, non è colpa nostra"

Sesso sulla piramide: il video fa infuriare l'Egitto - LE AUTORITA'

Il ministro per le Antichità egiziano, Khalid el-Enany, ha annunciato l’avvio di un’indagine sull’accaduto e ha definito le immagini contrarie alla morale. L’accesso al sito delle piramidi di Giza durante la notte è del resto vietato così come è severamente proibito scalare i celebri monumenti.

Sesso sulla piramide: il video fa infuriare l'Egitto - LA RISPOSTA DEL FOTOGRAFO

Il fotografo ora si trova in Asia non ha in programma di tornare in Egitto in futuro. «Sognavo di scalare la Grande Piramide da molti anni», ha dichiarato , come riporta la CNN. «Anche l’idea di fare uno “scatto nudo” lassù ce l’avevo da qualche tempo. Mi rattrista che così tante persone si siano arrabbiate tanto, ma ho ricevuto anche commenti positivi da un sacco di egiziani, penso valga la pena di ricordarlo.