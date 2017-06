Sesterzio d’Argento 2017, Dante Ferretti e Nicola Piovani protagonisti

Di Andrea Cianferoni

Nato con lo scopo di celebrare Roma e il cinema d’autore, per l’importante ruolo che la capitale ha da sempre avuto nel cinema contemporaneo, il premio Sesterzio d’Argento, alla sua sedicesima edizione, sarà consegnato giovedì 22 giugno nella magnifica dimora di Agrippina, famosa imperatrice romana madre dell'imperatore Nerone, oggi trasformata in un raffinato Hotel cinque stelle appartenente alla catena alberghiera Gran Melià. La giuria composta da Adriano Amidei Migliano, Silvia D’Amico, Alessandra Levantesi, Michele Placido e Gabriele Mainetti, in attesa di svelare il nome del miglior film ambientato a Roma, ha annunciato i premi speciali assegnati quest’anno a due premi Oscar. Dante Ferretti riceverà il premio “Romani si diventa”, dedicato ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo non romani che hanno scelto Roma come loro città di adozione. L’altro premio speciale, dedicato a chi invece è nato a Roma e ha reso grande il prestigio della Città Eterna con l’elevato valore della propria attività artistica è stato assegnato quest’anno a Nicola Piovani.

Due veri protagonisti del cinema mondiale. Dante Ferretti, infatti, già verso la metà egli anni Ottanta, sposta gran parte della sua attività lavorativa Oltreoceano. Arriva cosi la consacrazione a livello internazionale con film dalle atmosfere affascinanti o fantastiche come “Il nome della rosa”, quando collabora con il regista Jean-Jacques Annaud per la versione cinematografica del romanzo omonimo di Umberto Eco, “Le avventure del barone di Münchausen” dell'ex-Monty Python Terry Gilliam, per il quale ottiene la prima candidatura all'Oscar. Nel 1990, firma le scenografie dell'”Amleto” di Franco Zeffirelli, ottenendo la seconda candidatura all'Oscar, entrambe insieme alla moglie Francesca Lo Schiavo, sua abituale collaboratrice. Nel 1993 inizia la collaborazione con Martin Scorsese, un legame che consente a Ferretti di ideare scenografie indimenticabili: da “Casinò” a “Kundun”, da “Gangs of New York” a “The Aviator” che questa volta frutta a lui e alla moglie Francesca Lo Schiavo l'ambito Oscar. Non meno prestigiosa ed internazionale la carriera di Nicola Piovani, che si muove invece in ambito musicale come autore di colonne sonore. Inizia una proficua collaborazione con il regista Marco Bellocchio che si rivolge a Piovani per la colonna sonora del suo film “Nel nome del padre”. Collaborazione che durerà più di un decennio e dà l'inizio a una carriera che porta il compositore a incontrare quasi tutti i maggiori autori del cinema italiano degli anni Settanta e Ottanta: dai fratelli Taviani a Nanni Moretti, da Mario Monicelli a Giuseppe Tornatore e Federico Fellini. Per il grande regista della “Dolce Vita” Piovani scrive le colonne sonore degli ultimi tre film, prendendo di fatto il posto dello scomparso Nino Rota. Per Roberto Benigni scrive le colonne de “La vita è bella”, premiato con l'Oscar per la migliore colonna sonora di film drammatico. Grande attesa dunque per la cerimonia di premiazione, realizzata con il prezioso contributo di Vranken-Pommery, e dell’artista, architetto e designer Paul David con un sua opera ispirata al grande cinema, durante la quale sarà svelato il film che, per il 2017, si è aggiudicato l’ambito Sesterzio, realizzato appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.