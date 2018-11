Carroponte di Sesto, Arci saluta. Ma c'è la bolletta della luce da pagare

Carroponte di Sesto San Giovanni: si conclude la gestione di Arci, che passa il testimone a Hub Music Factory, società che ha vinto il nuovo bando di gara di durata biennale. Lunedì si è svolto il primo sopralluogo tecnico, con contradditorio sul campo tra Comune e Arci Milano nell'area.

"È stata una verifica intermedia per valutare lo stato dell’impianto - ha dichiarato al quotidiano Il Giorno l’assessoreall’Urbanistica di Sesto San Giovanni Antonio Lamiranda -. Entrambi ci siamo riservati di redigere una valutazione, ma possiamo anticipare che chiederemo il ripristino di alcune situazioni che non rispondono a conformità. Ad esempio, ci sono danni evidenti sul palco e parte del parquet è sfondata". Secondo sopralluogo atteso a giorni. C'è poi la questione delle bollette per l'energia elettrica. La Giunta da luglio 2017 contesta 270mila euro di consumi pregressi già anticipati e mai saldati da Arci. Che ha presentato una propria controperizia, certificante consumi per 55mila euro in sette anni. Da qui il compromesso: acconto da 70mila euro e il resto da calcolare sulla base dei consumi di quets'anno.