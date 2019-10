Offese sui social ai figli di Sardone e Di Stefano: bufera a Sesto

Insulti su facebook ai figli dell'europarlamentare della Lega Silvia Sardone e del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto di Stefano. Ad accusare, ripostando alcuni dei commenti incriminati, è lo stesso primo cittadino, che commenta: "Ecco i “civili” ed “educati” signori dell’opposizione: insultano la mia famiglia offendendo addirittura i miei bambini! E poi avete pure il coraggio di fare i buonisti e i democratici: dovreste solo vergognarvi!!! Non sarà certo gente squallida come voi a fermarmi: io, a differenza vostra, vado avanti a testa alta"

Solidarietà a Di Stefano e Sardone è giunta dai consiglieri regionali della Lega Max Bastoni e Silvia Scurati: “Insulti e commenti orrendi verso i bambini? Psicopatologia della Sinistra che fabbrica odio.” Gli attacchi sarebbero partiti dalla pagina Facebook “Sesto Allucinazioni”. “I gravi rilievi riportati in molti commenti sulla pagina, con giudizi sprezzanti nei confronti di due bambini, conferma a Sinistra una sostanziale predisposizione cronica all'odio". Bastoni e Scurati rilevano che "ancora oggi sulla pagina “Sesto Allucinazioni” alcuni insistano a rilanciare affermazioni deliranti, inconsapevoli o incoscienti della gravità delle stesse, tentando il classico rovesciamento delle responsabilità tipiche del vittimista patologico: non ha mai colpa, non si assume responsabilità, non ha la capacità di fare un po' di autocritica, di mettersi in discussione, di analizzare con distacco le situazioni. In compenso, colpevolizza chi si rifiuta di accettare il suo punto di vista.”





“Ci attendiamo una chiara presa di posizione da parte del coordinatore metropolitano del Pd Silvia Roggiani e di quanti nel fronte democratico e antifascista, come pomposamente dichiarato nella pagina Sesto Allucinazioni, non si riconoscono in questa banda di squilibrati.”