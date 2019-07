Sesto, 93enne affetto da demenza uccide la moglie 90enne

Un uomo di 93 anni affetto da demenza senile ha ucciso la moglie 90enne. E' accaduto ieri pomeriggio a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 chiamati dal figlio della coppia, quindi sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile. L'uomo era andato a trovare i genitori nella loro casa in via Fratelli di Dio 34 e si e' trovato di fronte una scena terribile: nel soggiorno la madre con ferite al capo e al volto, gia' morta; poco vicino il padre seduto in sedia e rotelle con le mani insanguinate. L'anziano teneva in una mano ancora l'oggetto con cui aveva colpito la moglie causandone la morte: il poggiapiedi della stessa sedia a rotelle. Il pm si riserva di valutare il provvedimento perche' l'uomo potrebbe essere giudicato incapace di intendere e volere