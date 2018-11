Sesto, agenti rinunciano a ferie per aiutare collega in difficoltà

Un bel gesto di solidarietà per un collega e amico in difficoltà: è quello di cui si sono resi protagonisti gli agenti di Polizia locale del comando di Sesto San Giovanni. Lo ha raccontato pubblicamente su facebook il sindaco Roberto Di Stefano: "Ieri in Polizia Locale insieme agli agenti del comando di Sesto che hanno consegnato un assegno da 2520 euro a un collega, una persona speciale che vive un grosso momento di difficoltà, dovendo essere operato e con la moglie che sta lottando contro una brutta malattia. Con l'istituto delle ferie solidali che abbiamo appena approvato, i vigili hanno potuto rinunciare anche a giorni di ferie per donarle al compagno. La storia dell'agente e il gesto bellissimo dei suoi colleghi mi ha emozionato. Siamo contenti di essere intervenuti, nel nostro piccolo, per aiutare chi è in difficoltà (e chiunque in futuro dovesse avere le stesse necessità)".