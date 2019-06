Sesto San Giovanni, Di Stefano nomina Lanzoni assessore

Sesto San Giovanni, nuova nomina assessorile: Marco Lanzoni acquisisce le deleghe alle Innovazioni tecnologiche con responsabilità dei progetti e dei sistemi di videocontrollo del territorio, delle tecnologie e dei servizi di comunicazione informatici, servizi al cittadino e ufficio relazioni con il pubblico. "Con molto entusiasmo accetto di intraprendere questo nuovo percorso - le sue parole riportate dal quotidiano Il Giorno -. Le deleghe ricevute sono l’espressione del passo tecnologico a cui la città non può e non deve sottrarsi e a cui darò con senso di responsabilità il mio contributo". Il sindaco Roberto Di Stefano ha commentato: "Viene riportata in Giunta la rappresentanza iniziale della maggioranza. È inoltre una scelta di merito perché Lanzoni è da sempre attivissimo a Sesto, è stato il primo degli eletti con 560 preferenze e dimostra il suo attaccamento alla città con una presenza costante sul territorio. Con questo innesto l’amministrazione si rafforza e continuerà a lavorare, con ancora più impegno, per rispondere alle esigenze dei cittadini".

La nomina di Lanzoni giunge a distanza di 48 ore dalla scelta dell'ex vicesindaco Gianpaolo Caponi, leader di Sesto nel Cuore, di passare in minoranza ritirando il simbolo della civica. Mario Molteni, che di Sesto nel Cuore è stato capogruppo in consiglio, ha scelto tuttavia di restare in maggioranza.