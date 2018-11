Sesto San Giovanni, installato primo cartello "Controllo del vicinato"

Sesto San Giovanni, installato il primo cartello "Controllo del Vicinato"

E' stato installato oggi in Piazza della Resistenza il primo cartello del "Controllo del Vicinato", il progetto per la sicurezza a cui il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito sin dai primi mesi di questa amministrazione. L'amministrazione comunale considera particolarmente utile questo progetto per rispondere alle esigenze dei cittadini nell'ambito della sicurezza urbana, attraverso un maggior presidio del territorio e con la creazione di strumenti di collaborazione fattiva, improntati sul mutuo supporto.

"Il progetto "Controllo del Vicinato" - commenta il Sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano - offre da tempo un costante monitoraggio dei quartieri da parte dei cittadini, attraverso i gruppi di Whatsapp nelle varie zone. La collaborazione con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine è continua attraverso qualificate segnalazioni di eventuali eventi criminosi o rischi per la sicurezza. Dal dialogo continuo con i residenti si produce una migliore capacità di valutazione e intervento".

Per Di Stefano, "la partecipazione dei cittadini è un aspetto positivo di questo progetto, non solo è decisivo nel presidio del territorio ma è anche un modo per alimentare una comunità viva ed attenta ai bisogni dei quartieri. Prossimamente saranno installati anche gli altri cartelli per evidenziare la presenza dei gruppi, diffonderne l'utilizzo e amplificare l'effetto deterrente a favore della sicurezza in città. Già in questi mesi sono state numerose le segnalazioni che hanno ottenuto un intervento risolutivo, partite dai gruppi Whatsapp. Come supporto al piano in atto sulla videosorveglianza avrà ancora maggiori risvolti positivi per la nostra città".

Di Stefano ha concluso: "Ringrazio Paolo Rosellini, Lorenzo Cipriani, i vari coordinatori e gli aderenti ai gruppi che ogni giorno, con impegno e passione, offrono un contributo reale alla città grazie a questo prezioso mezzo. Grazie anche alla Polizia Locale per la collaborazione con i cittadini e per l'aiuto che sta offrendo per istituzionalizzare il Controllo di Vicinato e renderlo ancora più efficace".