Si parla molto di Arcelor Mittal ma spesso con poca conoscenza

‘I contratti dei lavoratori delle acciaierie sono patrimoni da tutelare così come si fa con i contratti dei calciatori’ così in maniera anche provocatoria conferma ad Affaritaliani Romolo Reboa, noto avvocato direttore della rivista InGiustizia, la parola al popolo’. che dà una tirata d'orecchia al mondo della stampa che molto spesso non tenta di approfondire i temi.

Sono giorni che di Arcelor Mittal ovviamente si parla. Purtroppo i tanti opinion leader che ruotano quotidianamente nei vari programmi spesso non sono completamente informati o magari non completamente competenti. Una tirata d'orecchia a quella parte del mondo della stampa che, molto spesso ,non tenta di approfondire temi legali così delicati.

La realtà è che Arcelor – Mittal ha citato in giudizio avanti il Tribunale di Milano i commissari dell’ex ILVA per sentir dichiarare la legittimità della decisione di chiudere lo stabilimento di Taranto.

Arcelor Mittal, molte parole poca conoscenza

Siccome confusione e preoccupazione non mancano abbiamo voluto sentire un esperto legale, l’avvocato Romolo Reboa, che ha letto in maniera approfondita l’atto di citazione preparato dagli avvocati che difendono la multinazionale.

Avvocato Reboa quale è stato l’elemento che per primo le è saltato all’occhio nell’atto?

‘Vi è un unico argomento sopra il quale i sostenitori di questo o quel partito contrapposti concordano: non è contrattualmente affidabile una nazione ove vi è uno Stato che, prima fa una gara di affidamento e poi, cambia in corsa le regole del gioco. Le cambia perché un partito, componente entrambe le maggioranze di governo succedutesi dopo le elezioni del 2018, costringe i propri partner del momento a comportamenti legislativi disomogenei nell’arco di pochi mesi’.

Parliamo quindi di poca coerenza?

‘La schizofrenia giuridica uccide l’economia e provoca povertà. Solo degli irresponsabili o degli incompetenti non lo comprendono. Detto ciò, non significa che ha ragione chi ha accettato il rischio di concludere un contratto in un Paese affetto da malgoverno cronico solo perché dichiara di accorgersi di tale assurda situazione quando i conti non tornano più.

Quel che è certo è che, nell’atto di citazione, si fa riferimento ad una serie di fatti specifici sui quali nessuno dice nulla, se siano veri o falsi’.

Allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, che ne dice?

‘Un giornalismo d’inchiesta, ad esempio, darebbe una risposta ( prima dei giudici) relativamente all’accusa degli avvocati dell’Arcelor – Mittal ai commissari dell’ex ILVA (e, quindi, al Governo Italiano) di dolo.

Se i fatti sono veri, gli Italiani devono sapere subito (e non dopo un processo la cui prima udienza si celebrerà, forse il 6 Maggio 2020) se una multinazionale straniera vuole utilizzare il sistema giudiziario italiano per insultare una nazione, o se invece i nostri rappresentanti tentano di fare i furbi con chi ancora spera di investire in Italia’.

Il premier Conte sembra essere l’unico, in questo momento a fronteggiare, il caso dell’Ilva, che vorrebbe dirgli?

‘ Conte si è auto definito "avvocato del popolo", è necessario che il popolo, ovvero le persone che identifica idealmente quali suoi clienti, non lo lascino da solo e lo aiutino a vincere la causa. Abituato a trattare grandi temi, potrebbe perdere di vista quei piccoli elementi che spesso consentono agli sconosciuti di vincere nelle aule di tribunale cause a prima vista perse’.

Da avvocato ad avvocato cosa consiglierebbe al nostro premier?

‘ Non mi permetto certo di dare suggerimenti ma solo consigli, da italiano e da avvocato. Non entrerò nel merito della causa, ma è evidente che, in una controversia così importante , una società attrice che invita la controparte a comparire in Tribunale in un termine doppio rispetto a quello fissato dall’art. 163 bis cpc (che è di novanta giorni) non ha quale reale volontà quella di ottenere una sentenza, ma di far cuocere a fuoco lento il proprio instabile avversario, sapendo che è incapace di azioni repentine a tutela del Paese.

In sintesi vi è una volontà destabilizzante che abusa del diritto, cui un Governo legislatore forte, serio e preparato potrebbe rispondere con un decreto legge a tutela della giustizia sociale e sostanziale. Da europeista convinto, chiedo solo di usare il principio di reciprocità, ricordando il comportamento del governo di Parigi di fronte alla prospettiva dell'acquisto dei cantieri navali francesi Stx da parte di Fincantieri’.

Ed ancora?

‘Colpisce rilevare, a pag. 34 di un atto di citazione relativo ove si chiede la risoluzione di un contratto di cessione di azienda a un prezzo di Euro 1,8 miliardi, l’espediente a volte utilizzato da avvocati di piccolo cabotaggio per far pagare al proprio cliente un contributo unificato (la tassa processuale) inferiore a quello dovuto.

Nell’atto di citazione dell’Arcelor – Mittal, a pag. 34, si legge che il valore della causa è indeterminato e quindi la società attrice per adire la giustizia italiana paga un contributo di soli € 518,00 in luogo di quello dovuto, calcolando che trattasi di Tribunale delle imprese, che è pari ad € 3.372,00.

Un peccato veniale, un illegittimo risparmio dell’Arcelor – Mittal di € 2.854,00, che è il secondo segnale di come agisce questo gruppo imprenditoriale Franco – Indiano, ma che è molto significativo per chi calca tutti i giorni le aule dei tribunali.

E quindi per concludere?

‘In sintesi, per salvarsi l’Italia,in questa causa specifica, ha bisogno di un avvocato difensore della nazione, che renda trasparenti tutti i contratti a 360 gradi che coinvolgono tutti i patrimoni del paese e i posti di lavoro’.

‘Si dovrebbe ragionare-conclude Reboa- in termini diversi. Come nelle società di calcio i contratti con i calciatori sono un patrimonio della società, così dobbiamo pensare ai contratti con i lavorati qualificati come quelli delle acciaierie, non come semplici unita di esuberi ma come un patrimonio da tutelare’.

E la storia drammatica continua con l’unica proposta facile facile che salta fuori e si chiama ‘prestito ponte’.

Un sistema che i nostri Governi conoscono da tempo con Alitalia.