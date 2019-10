Siria, Trump ora minaccia la Turchia. E si ritira dall'Afghanistan

Siria: Pompeo, "pronti a eventuale azione militare contro Ankara"

Donald Trump e' pronto a una eventuale azione militare contro la Turchia. Lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo in una intervista a Cnbc. "Preferiamo la pace alla guerra - ha spiegato - ma nel caso in cui si renda necessaria un'azione militare o un'azione cinetica, dovete sapere che il presidente Trump e' pronto a intraprenderla".

Afghanistan: "Nyt", Stati Uniti stanno riducendo gradualmente le truppe nel paese

Gli Stati Uniti hanno iniziato a ridurre la loro presenza militare in Afghanistan nonostante la mancanza di un accordo di pace con le forze talebane. In una conferenza stampa, il massimo comandante Usa in Afghanistan, il generale Austin S. Miller, ha confermato che la presenza statunitense nel paese ha gia' visto una riduzione di 2.000 soldati nell'ultimo anno. Altri funzionari Usa e afgani, hanno detto al quotidiano "New York Times" che l'attuale presenza militare degli Stati Uniti (circa 12-13mila uomini) potrebbe scendere a un minimo di 8.600, vicino al livello concordato nel progetto iniziale di accordo sviluppato con i talebani. Il presidente Usa, Donald Trump, ha interrotto bruscamente i colloqui di pace il mese scorso, dopo l'uccisione di un soldato statunitense in un attacco a Kabul. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, si e' recato domenica, 20 ottobre, in Afghanistan, nel tentativo di riprendere i colloqui di pace con i talebani.