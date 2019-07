"Soccer Girls" al via: Elena Tagliabue, dall'Inter al Vigevano

di Lorenzo Zacchetti

Dopo l'entusiasmo scatenato dalle imprese della nazionale azzurra al mondiale in Francia, la scommessa di questo sport è mantenere viva l'attenzione di media e appassionati, magari rosicchiandone un po' al sovraesposto calcio maschile.

Per iniziare questo percorso con Soccer Girls, abbiamo scelto una persona che se ne occupa da tempo. E con grande successo. Molti conoscono Elena Tagliabue “solo” come mamma di Regina Baresi, capitana dell'Inter, ma soprattutto è stata l'architrave del progetto femminile nerazzurro, quando ancora viveva di vita propria, separata dalla società fondata nel 1908.

Il passaggio sotto il cappello del club di Suning ha comportato un riassetto dell'organigramma ed Elena Tagliabue, dopo tanti anni di militanza nerazzurra, è ripartita da un progetto nuovo: il Vigevano, che l'ha scelta come responsabile della divisione femminile.

Quali sono gli obiettivi che vi ponete?

“Innanzitutto, vogliamo iniziare a creare un settore giovanile che vada dai Primi Calci alle Giovanissime e una prima squadra che parta dalla Promozione. In questo modo, entro i prossimi due anni potremo contare su giocatrici in grado di farci arrivare agli obiettivi successivi. Per quanto riguarda la prima squadra, ciò significa puntare ad arrivare in Serie B... e poi si vedrà. Rispetto al settore giovanile, vogliamo avere un numero sufficiente di ragazze per poter competere in tutte le categorie”

Una road-map molto diversa da quella dell'Inter. Con quale stato d'animo si è chiusa la tua esperienza nerazzurra?

“Con l'Inter ho chiuso con un po' di malinconia, ma in ottimi rapporti e con la grande soddisfazione di aver centrato nell'ultima stagione lo Scudetto della categoria Giovanissime, lo Scudetto della categoria Primavera e, ovviamente, la promozione in Serie A della prima squadra”

Quali sono le chance di Regina e del resto della squadra nella massima categoria?

“Regina e le altre giocatrici confermate, così come le nuove arrivate, dovranno tutte lavorare con il massimo impegno per guadagnarsi un posto da titolari. Mi auguro che il nuovo mister e il nuovo staff siano in grado di creare un gruppo affiatato come quello che avevo creato io con il direttore sportivo Gianni D'Ingeo (ora al Napoli femminile). Lo ringrazio in modo particolare per l'ottimo lavoro svolto nel trovare nuove giocatrici da inserire in un gruppo già consolidato da anni”

Sono anni, appunto, che ti occupi di calcio femminile: come vivi l'esplosione di entusiasmo che si è scatenata in occasione di Francia 2019?

“Il boom dei mondiali ha acceso una miccia che società come la mia, seppure con fatica, avevano preparato da anni, pronta per essere innescata. Tuttavia, se non verrà ben protetta ed alimentata con passione, piano piano si spegnerà. Adesso si parla molto di professionismo nel calcio femminile italiano, ma credo che sia un traguardo ancora molto lontano. Ci vorrà ancora tanto tempo e tanto lavoro, manca tuttora la mentalità giusta. Sarà necessaria l'attenzione da parte dei media e la continuità nel promuovere il calcio femminile dalle scuole primarie fino alle università”.