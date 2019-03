8 marzo: Korian festeggia le donne e il "talento imperfetto"

8 marzo: in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Korian, gruppo europeo leader nell’offerta di servizi per le persone anziane, lancia un’importante campagna per festeggiare tutte le donne del suo team italiano.

Korian è un’azienda di “donne per le donne”, con l’80% di operatori e ospiti di genere femminile, e ha fatto della sensibilità e del talento in rosa il vero motore della sua filosofia per la Positive Care, intesa come approccio attivo per il benessere e la presa in cura delle persone anziane e fragili.

E proprio per celebrare tutte le donne – infermiere, psicologhe, specialiste, impiegate, ma anche ospiti delle sue residenze in tutta la Penisola – che con passione e dedizione contribuiscono ogni giorno al successo della sua formula assistenziale, Korian ha ideato delle cartoline che raccontano perché ogni donna è speciale, “con tutti i valori e le imperfezioni” che la rendono unica. Ma non solo: insieme alla cartolina, ogni festeggiata riceverà uno specchietto da borsetta con dedica.

“Ogni donna è unica, perché ogni donna ha sensibilità, carattere e interessi differenti. E l’unione dei suoi tratti dà vita a una personalità diversa ed eccezionale, un modo del tutto singolare di affrontare le sfide di ogni giorno, di stare con gli altri, contribuendo al loro benessere”, recita il testo della cartolina in uno dei suoi passaggi più evocativi.

Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane, fondato nel 2003, con più di 78.000 posti letto in Europa (Francia, Germania, Belgio, Italia e Spagna) e circa 50.000 collaboratori. Il Gruppo gestisce più di 800 strutture in quattro aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età.