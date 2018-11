Bambini in difficoltà, a Natale wish list di regali per Fondazione Somaschi

Regalare la gioia di ricevere un dono atteso e desiderato ai 140 bambini e ragazzi ospiti delle comunità per minori in condizione di disagio gestite daFondazione Somaschi in tutta Italia.

È questo l’obiettivo della wish list promossa dalla Onlus sul sito di e-commerce Amazon.it in occasione di questo Natale.

I piccoli hanno espresso i loro desideri scrivendo la consueta “letterina”; tra i regali chiesti ci sono palloni, biciclette, figurine, peluche, vestiti, orologi.

Tutti i doni sono stati poi inseriti sul sito di e-commerce in una speciale lista intitolata Un regalo di Natale speciale per i bambini della Fondazione Somaschi! La Onlus lancia un appello per esaudire le richieste, invitando a collegarsi entro il 15 dicembre 2018 al seguente link: https://amzn.to/2yyzcyZ.

Altri regali come costruzioni, macchinine, bambole, braccialetti – purché nuovi – potranno essere donati facendoli pervenire entro il 21 dicembre 2018 alle ore 12, via posta o con consegna a mano, presso la sede di Milano della Fondazione Somaschi, in Piazza XXV Aprile n. 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Per informazioni telefonare allo 02 62911975 o scrivere a donatori@fondazionesomaschi.it .

“Vogliamo far trascorrere un Natale sereno ai minori in difficoltà di cui ci occupiamo quotidianamente, garantendo loro il diritto al desiderio. Ogni anno dedichiamo grande impegno per riuscire a esaudire i loro sogni legati a questa festività. Speriamo che in tanti possano sostenerci regalando ai nostri bambini e ragazzi la gioia di un dono atteso”, afferma Valerio Pedroni, portavoce di Fondazione Somaschi Onlus.