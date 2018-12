Biagio Antonacci, Ligabue, Pelù e Negramaro per "Desideri all’asta"

Una chitarra con autografo e dedica personalizzata di Biagio Antonacci.

Il vinile autografato, a edizione limitata, della colonna sonora di “Radiofreccia”, esordio cinematografico di Luciano Ligabue datato 1998.

Una maglia indossata da Piero Pelù durante i suoi concerti e un suo microfono.

Due biglietti per il concerto dei Negramaro in una data a scelta del concerto 2019 di Milano (27 o 28 febbraio, Forum di Assago) con Meet&Greet per un incontro esclusivo con la band e una foto insieme.

L’opera “Anger can Hurt” realizzata e autografata dall’illustratore Emiliano Ponzi.

La stampa autografata dell’illustrazione “Black and White” dell’artista Olimpia Zagnoli.

Sono queste le proposte del terzo e ultimo lotto di premi, disponibili dal 5 al 12 dicembre 2018, su “Desideri all’asta”, l’iniziativa benefica online che permette ai partecipanti di aggiudicarsi su eBay.it un oggetto speciale donato dal proprio artista preferito o un’occasione per incontrarlo. Per avere questa possibilità di aggiudicarsi un sogno da mettere sotto l’albero o da vivere in prima persona, è sufficiente collegarsi e iscriversi al sito eBay Beneficenza (http://www.ebay.it/usr/desideriallasta) e rilanciare sul prezzo di partenza, che è di 1 euro.

I fondi raccolti serviranno a sostenere Fondazione Progetto Arca, onlus che da 24 anni opera in Italia per offrire un aiuto concreto a chi si trova in stato di grave povertà ed emarginazione, in particolare alle migliaia di persone senza dimora che proprio in questo momento si trovano ad affrontare le difficoltà del freddo invernale.