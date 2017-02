Claudia Fiaschi eletta portavoce del Forum Terzo Settore

Claudia Fiaschi è la nuova portavoce del Forum Nazione del Terzo Settore. E' stata eletta oggi in occasione dell'assemblea nazionale organizzata a Roma per eleggere i nuovi vertici dell'associazione. Nata a Firenze il 25 gennaio 1965, Fiaschi – che succede a Pietro Barbieri - è da sempre attiva nel settore della cooperazione sociale, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’educazione.

“E' un impegno molto importante - ha dichiarato Fiaschi - considerato il momento delicato che il Terzo settore sta attraversando. Le profonde trasformazioni sociali in atto sollecitano la vocazione partecipativa e solidale delle organizzazioni del volontariato, di promozione sociale e dell’economia sociale rispetto alle sfide fondamentali del paese: welfare, nuovi modelli sostenibili e inclusivi di sviluppo, promozione delle nuove generazioni e ci sfidano a interpretare questa missione “di lunga data” alla luce della modernità”.

“La riforma del Terzo settore, - prosegue Fiaschi - in piena fase di definizione dei decreti è una grande occasione per dare piena cittadinanza e sostegno al variegato mondo del Terzo settore che da sempre nelle nostre comunità si occupano di persone e beni comuni, ma anche per accompagnare le forme emergenti di partecipazione sociale e civile (sharing economy, economia sociale e collaborativa...) e per investire sulle nuove generazioni e sul loro potenziale di impegno sociale, civile ed economico. Non possiamo perdere questa sfida.”

Fiaschi è stata Presidente del Gruppo Cooperativo Nazionale CGM, la più vasta rete italiana di imprese sociali e dirigente del Consorzio Co&So Firenze. Dal 2013 al 2015 è stata Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane – Toscana e attualmente ricopre le cariche di Vicepresidente di Coopermondo, Presidente di Confcooperative Toscana e Vicepresidente di Confcooperative Italiane.

Da Redattore Sociale