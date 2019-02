Dynamo Camp, debutta oggi la campagna di raccolta fondi

Sabato 16 febbraio debutta la campagna di raccolta fondi tramite SMS e chiamate da rete fissa, per regalare una vacanza gratuita a Dynamo Camp a 450 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, con patologie gravi o croniche, nel 2019, e contribuire al numero di bambini con bisogni assistenziali complessi accolti dalla Onlus.

Per partecipare alla raccolta basta inviare un SMS al numero solidale 45519 o chiamare da rete fissa. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, iliad, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile, di 5 e 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Il numero è permanente, attivo per tutto il 2019.

Nel 2019, nei programmi estivi per Soli Camper, per bambini al Camp in autonomia senza i genitori, Dynamo Camp incrementerà ulteriormente il numero di ospiti con patologie molto gravi o tali da richiedere volontari dedicati per tutta la durata della sessione, tra cui sordità, necessità di respirazione assistita, neurofibromatosi (nuove patologie 2018-2019), cecità, SMA 3, distrofia muscolare, spina bifida, MAR (Malformazioni ano-rettali), bambini con catetere venoso centrale, bambini con patologie oncoematologiche e altre patologie gravi e croniche. Nei programmi per Famiglie, dedicati a bambini con patologie neurologiche, saranno ospitati bambini con sclerosi tuberosa, autismo (nuove patologie 2018-2019), sindromi rare, tetra paresi, paralisi cerebrale infantile, esiti da ictus, sindrome di Rett, SMA 1 e 2 e altre patologie neurologiche gravi. In numerose sessioni, Dynamo Camp accoglie inoltre ex camper, che hanno compiuto i 17 anni, nel programma LIT (Leaders In Training), in un percorso dedicato che potrà portarli in futuro, se lo desiderano, a diventare volontari o staff. I destinatari del progetto, in particolare, sono ragazzi e ragazze costretti in carrozzina, con patologie come spina bifida o altre patologie neuromotorie.

Il periodo a Dynamo Camp ha l’obiettivo di far vivere una vera vacanza, in un ambiente naturale meraviglioso e protetto, dove gli ospiti possano godere di attività quali arrampicata, cavallo, piscina, tiro con l’arco, terapia con i cani e animali della fattoria, e altre attività, proposte in totale sicurezza, secondo la Terapia Ricreativa Dynamo, con staff specializzato e formato per gestire le problematiche di bambini affetti da patologie gravi, e in totale sicurezza medica. Finalità ultima è contribuire a dare loro sollievo, e a far riacquisire fiducia in se stessi e benefici permanenti nella gestione della malattia e della vita.

Concorre alla campagna un’asta, su ebay dal 24 febbraio al 2 marzo, organizzata da Associazione Dynamo Camp Onlus in collaborazione con Radio DEEJAY. Tra gli item in asta: 10 anelli targati Radio DEEJAY in edizione limitata realizzati da Nove25, 50 completi da ciclismo Castelli in edizione limitata,