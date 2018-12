Fineco, al via la campagna di charity natalizia

Torna il tradizionale appuntamento con la campagna di solidarietà natalizia FinecoBank, che quest’anno sostiene tre nuovi progetti di solidarietà importanti e concreti:

ASSOCIAZIONE CAF

L’Associazione CAF nasce come primo Centro in Italia dedicato all’accoglienza, alla terapia e allo studio del maltrattamento infantile e dell’abuso sui minori. È un luogo innovativo nel quale accogliere e curare in maniera specifica e professionale bambini e ragazzi, allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di traumi e ferite relazionali profonde. Con il progetto “Accoglienza e cura dei minori dai 3 ai 12 anni” sosteniamo le Comunità Residenziali, nelle quali i bambini più piccoli possono ritrovare equilibrio e serenità dopo l’allontanamento dalla famiglia, ricostruire la fiducia in se stessi e negli adulti, e recuperare un progetto di vita concreto e praticabile rispetto al futuro

LEGAMBIENTE

Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia e basa il suo operato sull’ambientalismo scientifico, la scelta, cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, insieme all’attenzione costante per i temi dell’educazione e della formazione dei cittadini. Con il progetto “Spiagge e fondali puliti” , Legambiente organizza ogni anno a fine di maggio una tre-giorni di pulizia di spiagge, fondalie coste lungo tutto la Penisola, coniugando la passione per l’ambiente, l’educazione ambientale e azioni di cittadinanza attiva per sensibilizzare le persone sul problema dei rifiuti spiaggiati e in mare. Obiettivo contrastare e sconfiggere il marine litter, tra le più grandi emergenze ambientali del nostro Pianeta

PROGETTO ARCA

Progetto Arca offre un aiuto concreto a persone senza dimora, famiglie povere, persone instato di emarginazione e in generale tutti coloro che si trovano in uno stato di necessità,materiale o morale, al fine di reintegrarli nella società. Grazie al progetto “Il primo aiuto sempre” , è possibile portare un sostegno immediato e concreto alle persone senza dimora nelle principali città italiane, attraverso la distribuzione di kit igienici, pasti e beni di prima necessità da parte delle Unità di Strada della Fondazione,con l’obiettivo di alleviare il loro disagio.

Fino al 15 gennaio 2019, non solo i clienti Fineco, ma chiunque voglia dare il proprio contributo, potrà farlo con un semplice bonifico.

Ulteriori informazioni sui progetti e sulle Associazioni sostenute quest’anno, e le relative coordinate bancarie per le donazioni, saranno disponibili sia nell’area pubblica che in quella privata del sito www.finecobank.com.

Sarà possibile fare una donazione anche attraverso i canali social di FinecoBank. L’hashtag #DonaConFineco, sarà presente sulle company page di Facebook, LinkedIn e Twitter.