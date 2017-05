Fondazione Vodafone Italia: i progetti sportivi per le persone con disabilità

Fondazione Vodafone Italia presenta 11 progetti nazionali e 28 locali per 1,9 milioni di euro di finanziamento, per avvicinare allo sport le persone con disabilità.

I progetti sportivi per le persone con disabilità di Fondazione Vodafone Italia

Sono 11 i progetti nazionali e 28 i progetti locali che sono stati selezionati attraverso il bando promosso da Fondazione Vodafone Italia per avvicinare le persone con disabilità allo sport. I progetti selezionati saranno finanziati per un totale di circa 1,9 milioni di euro, con un incremento rispetto agli 1,6 milioni di euro inizialmente previsti dal bando. Attraverso il bando, lanciato da Fondazione Vodafone Italia a dicembre 2016, sono stati raccolti oltre 600 progetti provenienti da associazioni non profit operanti su tutto il territorio nazionale. La selezione è avvenuta sulla base di criteri che tengono conto dell’impatto sociale, della sostenibilità e replicabilità dei progetti, e della loro fattibilità tecnica, bilanciando la provenienza geografica con le diverse discipline sportive e con le persone cui si rivolgono. Questa iniziativa fa parte di un più ampio progetto, che sarà a breve annunciato, per mettere in rete le realtà che operano nel campo dello sport e della disabilità, che sarà aperto a tutte le associazioni, federazioni e circoli, che hanno partecipato al bando.

Gli 11 progetti nazionali si sono aggiudicati il finanziamento da 1.440.000 euro, mentre i 28 progetti locali saranno finanziati tramite ‘crowdfunding’ con un contributo di 435.000 euro attraverso il meccanismo del ‘matching grant’ al raggiungimento del 50% di capitale richiesto. I componenti dell’Advisory board che hanno contribuito alla valutazione dei progetti sono: Claudio Arrigoni, giornalista del Corriere della Sera, Francesco Chiappero, preparatore atletico, Giovanni Di Pino, ricercatore Università Campus Bio Medico di Roma, Marco Ottocento, imprenditore sociale, Gianluca Nicoletti, giornalista e Fondatore di ‘Insettopia onlus - per noi autistici’ ed Enrico Resmini, Presidente di Fondazione Vodafone Italia. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Fondazione Vodafone Italia nasce nel 2002 a conferma dell’impegno di Vodafone per il Paese e si costituisce come struttura autonoma, completamente dedicata ad attività di servizio e di solidarietà sociale a favore della comunità e dei soggetti in situazioni più disagiate. Opera, a tal fine, mediante la realizzazione di "investimenti sociali" finalizzati alla promozione di progetti e iniziative, anche in collaborazione con altre istituzioni. Fondazione Vodafone Italia ha investito fino ad oggi circa 88,6 milioni di euro per un totale di oltre 428 progetti sostenuti sul territorio italiano. Oggi Fondazione Vodafone Italia è impegnata nella promozione del digitale nel terzo settore come strumento di innovazione sociale. Vanno in questa direzione i 3 milioni di euro stanziati nell’ultimo anno tramite i bandi per il terzo settore Think for Social e Digital for Social, a sostegno dei più innovativi progetti che hanno utilizzato la tecnologia a favore dell’inclusione sociale.



I progetti sportivi per le persone con disabilità di Fondazione Vodafone Italia. Ecco i progetti nazionali vincitori del bando

Baskin: La Terza Via, promosso dall’Associazione Baskin di Cremona per promuovere una nuova disciplina sportiva, il Baskin, che si ispira al basket ma che garantisce a tutti partecipare grazie ad una rivisitazione delle regole, diverse attrezzature e spazi adeguati.

Campionato Regionale Interscolastico di Calciobalilla “Integrato”, promosso dalla sede del Lazio della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla per realizzare il primo torneo interscolastico di Calcio Balilla integrato nelle scuole superiori.

Con il Bass lo Snowboard è per tutti, promosso dall’Associazione Antenne Handicap Vda Onlus della Val d’Aosta. Il progetto ha lo scopo di diffondere la pratica dello snowboard tramite il sistema Bass (Borney Adapted Snowboard System), un ausilio che permette alle persone con disabilità fisica ed intellettiva di avvicinarsi a questo sport.

Insuperiamoci 2017/2018, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Total Sport di Torino per avvicinare alla pratica calcio ragazze e ragazzi con disabilità intellettiva, relazionale, e fisica.

Lo Sport e non Solo, progetto dell’Associazione A.S.D. Onlus Sa. Spo di Cagliari, vuole realizzare un Centro di avviamento allo Sport Paralimpico dove avviare persone con disabilità alla pratica dello sport e sviluppare percorsi di formazione.

Poseidon 2.0, promosso dall’Associazione vEyes (Virtual Eyes) Onlus di Catania. Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare il livello di autonomia dei nuotatori ipo e non vedenti attraverso un sistema in grado di inoltrare, mediante un auricolare, il segnale di fine corsa (per la virata) e di “perdita della rotta”(non parallela ai cordoli).

Rowing for all, promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) del Lazio, il progetto vuole avvicinare le persone con disabilità alla pratica del canottaggio, individuando nelle città di Roma, Torino e Palermo i tre poli principali con le strutture più idonee.

Sailing for all, presentato dalla Cooperativa sociale onlus Spazio Vita Niguarda di Milano per diffondere la pratica della vela a giovani e adulti con disabilità motorie congenite o acquisite.

Sportability, promosso dalla Cooperativa sociale Download – Albergo Etico onlus. Il progetto prevede la realizzazione di una palestra multifunzionale dotata di attrezzature specifiche per persone con disabilità nella città di Genova.

Summer Camp AITA, promosso da AITA Onlus Sicilia per la creazione di campus estivi orientati allo sport, per bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.

Tuffiamoci, promosso dalla Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale del Lazio. Il progetto vuole diffondere la pratica del nuoto, a livello promozionale e agonistico, tra i ragazzi con disabilità in un contesto integrato, a partire dalla scuola primaria di primo e secondo grado.

L’elenco dei progetti a dimensione locale è disponibile qui http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Fondazione/Progetti-ammessi-al-finanziamento