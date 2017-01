Freddo intenso, Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sostiene dormitori e mense

Un homeless dorme in auto riparandosi dal freddo intenso.

Dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus un concreto sostegno a dormitori e mense anche in queste giornate di gran freddo

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus sostiene mense e dormitori in tutta Italia impegnate in un super lavoro a causa del freddo intenso. Sono 7.600 i pasti e 850 i posti letto presso che Intesa Sanpaolo Onlus, la fondazione filantropica di Intesa Sanpaolo, garantisce ogni anno nell’ambito delle sue attività erogative di contrasto alla povertà. Con un contributo di circa 300 mila euro, i dormitori sostenuti nel 2016 sono stati 24 e 44 le mense. Dal 2012, la fondazione ha aiutato circa 220 tra mense e dormitori per un importo complessivo 900 mila euro.

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus aiuta chi non ha una casa

“In questi giorni freddi il nostro pensiero va a quanti non hanno una casa. Garantire il benessere minimo di un tetto e un piatto caldo in situazioni così estreme è un primo aiuto. In dieci anni la fondazione benefica di Intesa Sanpaolo affianca al sostegno ai dipendenti in difficoltà e alle borse di studio per giovani meritevoli che non potrebbero accedere all’alta formazione, un importante impegno verso gli ultimi, nella consapevolezza che una società civile moderna e forte non possa permettersi di lasciare indietro nessuno”, commenta Pietro De Sarlo, presidente della fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus contrasta il disagio economico e sociale

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, nata nel 2008 su iniziativa personale di Giovanni Bazoli, Enrico Salza e Corrado Passera, rappresenta il ramo filantropico del gruppo Intesa Sanpaolo e opera con finalità di contrasto al disagio economico e sociale delle persone e delle famiglie con borse di studio e di dottorato per giovani meritevoli, in assistenza ai dipendenti in difficoltà e con attività di sostegno ad enti e progetti dedicati alla solidarietà verso le persone svantaggiate.