Il 6 ottobre la PittaRosso Pink Parade tinge Milano di rosa

È stata presentata questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la PittaRosso Pink Parade 2019 (#PPP2019).

Il popolare evento, giunto alla sesta edizione, cambia formato: quella che partirà alle 10.30 di domenica 6 ottobre da Piazza Castello non sarà una corsa, ma una marcia in rosa, sempre ovviamente finalizzata a sostenere la Fondazione Umberto Veronesi e il suo progetto Pink is Good sulla lotta ai tumori femminili (seno, utero e ovaio).

Obiettivo della Pink Parade è raccogliere fondi per la ricerca, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione, utilizzando lo sport. I 5 km di camminata, format scelto per una logica di sempre maggiore inclusività, vedranno nuovamente Cristina De Pin come madrina di una squadra che mette insieme pubblico e privato per un obiettivo comune.

L’amministrazione cittadina, rappresentata dalla Vicesindaco Anna Scavuzzo e dall’Assessora allo Sport Roberta Guaineri, è da sempre vicina alla manifestazione, resa possibile dal contributo di sponsor quali Reebok (che in collaborazione con PittaRosso ha anche creato la scarpa ufficiale dell’evento) e Lancia, nonché dai media partner R101 e Corri con noi.

Ovviamente, a “tirare il gruppo” è PittaRosso, brand leader del settore calzature, il cui impegno in questa iniziativa sociale coinvolge tutta l’azienda, dal CEO ai dipendenti.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A MARCELLO DE PACE – CEO DI PITTAROSSO

COME ISCRIVERSI ALLA PITTAROSSO PINK PARADE 2019:

-sul sito http://www.pittarossopinkparade.it fino alle 13.00 di venerdì 4 ottobre

-in tutti i punti vendita PittaRosso fino alle 20.00 di sabato 5 ottobre

-presso il gazebo iscrizioni all’interno del Villaggio in Piazza del Cannone sabato 5 ottobre dalle 11.00 alle 18.00 e domenica 6 ottobre dalle 7.30 alle 9.30.



Il costo dell’iscrizione di 14 euro, che saranno interamente devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi.

In omaggio a tutti gli iscritti la t-shirt tecnica ufficiale Reebok e la sacca gara, uno zainetto firmato Romeo Gigli contenente diversi omaggi dei partner.

Iscrivendosi sul sito fino al 15 settembre si riceverà il pettorale personalizzato con il proprio nome.

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre presso il villaggio in Piazza del Cannone sarà presente il camper del Centro Diagnostico Italiano, che offrirà visite senologiche gratuite per tutte le donne (su prenotazione).