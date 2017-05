Error processing SSI file



Oltre 700 persone hanno partecipato sabato 6 maggio 2017 alla VII edizione del “Pic-nic di Theodora”, l’evento benefico che Fondazione Theodora Onlus ha organizzato ancora una volta a sostegno della propria missione. Un pic-nic durante il quale gli amici e i sostenitori della Fondazione hanno partecipato ai momenti di gioco e di creatività, all’insegna del sorriso, grazie ai Dottor Sogni e agli intrattenimenti pensati dai partner dell’evento, che hanno popolato il giardino di fatine fiorate, supereroi e principesse.

A conclusione della giornata, l’attesissimo rito dei palloncini di Theodora: a centinaia lasciati volare insieme verso il cielo dai bimbi, quale metafora dei pensieri felici che ogni piccolo partecipante ha dedicato a tutti i bambini che devono affrontare un lungo e difficile ricovero e che Fondazione Theodora Onlus, dal 1995, si impegna ad aiutare in maniera concreta attraverso l’ascolto, il gioco e il sorriso.

Anche nel 2017, il ricavato dell’evento contribuirà a garantire le visite dei Dottor Sogni di Fondazione Theodora Onlus a ciascuno dei tanti bambini ricoverati presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, l’Ospedale dei Bambini V. Buzzi, l’Istituto Neurologico Besta, l’Ospedale L. Sacco e il Policlinico San Donato, nei reparti in cui la Fondazione opera.

“Il gioco e il sorriso sono diritti fondamentali per tutti i bambini, soprattutto in ospedale. La gioia e l'entusiasmo dei bimbi che partecipano con le loro famiglie a quest’evento ci sostengono e motivano per continuare a regalare sorrisi e momenti speciali ai bambini in ospedale: i nostri sorrisi sono i loro!”, spiega Emanuela Basso Petrino, Direttore Generale di Fondazione Theodora Onlus.

Il “Pic-nic di Theodora” a Milano è patrocinato dal Comune di Milano e reso possibile grazie al prezioso sostegno di Molteni&C, Vitra, René Caovilla, Fineco, Fondazione Deutsche Bank Italia, Stella McCartney kids, Nextam Partners, Albinati Areonautics, Image, Agnona, Riso Buono, Squisini e all’insostituibile collaborazione di Nestlè Vera, Brandart, Corriere della Sera, Crazy Balloons, Edicart, Figli dei Fiori, Gallo, La Gazzetta dello Sport, Geomag, Groksi, OK Kikolle Lab, Libero, Lui L’Espresso, Malibutails, Mattel, MBA, MUMI, My Style Bags, Rigoletto, Sterilgarda, Vogue Bambini, Vrik Design, Giulio Ziletti photographer e Paolo Demaldè Photography.

l prossimi appuntamenti dei pic-nic di Theodora: