Intesa Sanpaolo e Panini lanciano le nuove figurine di Maggie and Bianca Fashion Friends, in collaborazione con Rainbow.

Intesa Sanpaolo e Panini: arrivano le figurine Maggie & Bianca Fashion Friends. Oggi presentate nella filiale Intesa Sanpaolo di piazza Cordusio a Milano

Intesa Sanpaolo e Panini hanno scelto la serie tv “Maggie & Bianca Fashion Friends” per una nuova raccolta di figurine, dedicata alle più giovani fab. Oggi, nella filiale di piazza Cordusio a Milano, la presentazione della nuova collezione di card ispirate alla serie tv, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction, in onda tutti i giorni su Rai Gulp. In parallelo parte un’iniziativa speciale di Intesa Sanpaolo che, tramite la collezione Panini e la collaborazione con Rainbow, promuoverà il risparmio tra le giovanissime anche tramite una serie di appuntamenti in filiale. All'evento presenti anche le due protagoniste della serie tv, Emanuela Rei (Maggie) e Giorgia Boni (Bianca), accolte da un folto gruppo di giovani fan provenienti da tutta l’Italia.

Intesa Sanpaolo e Panini: arrivano le figurine Maggie & Bianca Fashion Friends. L'iniziativa di Intesa Sanpaolo con "XME Conto UP!"

Insieme al lancio della collezione, è partita una grande iniziativa speciale del gruppo Intesa Sanpaolo: coloro che apriranno un nuovo conto dedicato agli under 18 “XME Conto UP!”, nel periodo compreso dal 23 aprile fino al 16 giugno, riceveranno in regalo il “Dream Kit Panini” contenente 1 album raccoglitore, 1 gameboard, 33 bustine della collezione, 6 card limited edition, per un totale di oltre 200 card. Inoltre, tra tutti i sottoscrittori del conto ci sarà la possibilità di vincere una straordinaria crociera a bordo della MSC Lirica per 4 persone, tematizzata “Maggie & Bianca Fashion Friends”, che partirà il 7 settembre per un viaggio indimenticabile nel Mediterraneo. L’iniziativa sarà ulteriormente arricchita da 18 eventi che avranno luogo nelle giornate di sabato all’interno delle filiali Intesa Sanpaolo di tutta Italia tra il 28 aprile e il 9 giugno. I fan che si presenteranno in filiale potranno partecipare a diverse attività: dal laboratorio “fashion & style” per trasformare le idee di moda in realtà, all’attività beauty per essere “GO.ZY.” come Maggie e Bianca, al “gioca e colora” con il wall, fino ad appassionanti “manche” con il trading card game Panini “Maggie & Bianca Fashion Friends”. Tanti gadget per tutte le partecipanti, che avranno la possibilità di pre-registrarsi all’evento sul sito Intesa Sanpaolo per garantirsi l’accesso alle attività a questo link: https://palco.intesasanpaolo. com/maggie-and-bianca .

“Investire sui giovani per noi significa investire sul futuro della banca”, ha detto Andrea Lecce, responsabile direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo. “Vogliamo contribuire a una nuova cultura del risparmio, in grado di alimentare le speranze e le prospettive dei giovani: abbiamo tutti bisogno di liberare energie produttive e di sentire il loro entusiasmo. L’iniziativa di oggi è una ulteriore opportunità per entrare in contatto anche con le giovanissime ispirate alle loro beniamine e lo facciamo all’interno delle nostre filiali in un contesto di gioco e di divertimento che consente l’avvio di un dialogo che ci auguriamo sia duraturo”.

Intesa Sanpaolo e Panini: arrivano le figurine Maggie & Bianca Fashion Friends. Un'iniziativa rivolta alle più giovani, in collaborazione con Rainbow

“Dopo la fortunata iniziativa portata avanti con Intesa Sanpaolo sulla nostra collezione ‘Calciatori’, questa nuova operazione si rivolge al target femminile”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. “In tal senso, la collezione di card Panini ‘Maggie & Bianca Fashion Friends’, property di assoluto successo sulle ragazzine, è risultata la base ideale per l’iniziativa, supportata dalla partnership con Rainbow. Un coinvolgimento a tutto tondo che, partendo da elementi ludici e collezionistici oltre che di intrattenimento, arriva a messaggi importanti come l’educazione al risparmio, invitando comunque le giovanissime fan a non smettere di sognare”.

La raccolta Panini “Maggie & Bianca Fashion Friends”, che comprende 198 card (con effetti fluo e metallizzati) e 20 sticker sheet, è anche un vero “trading card game”: le carte sono infatti contrassegnate dai valori di gioco e divise per categoria, consentendo alle giovani collezioniste di sfidarsi nelle varie “specialità” per diventare delle vere “fashion friend”; inoltre, alcuni soggetti delle card riportano nel retro un codice alfanumerico, che permette di sbloccare online dei contenuti video esclusivi inserendo il codice nell’apposita sezione del mini-sito Panini dedicato alla collezione. La raccolta, realizzata da Panini su licenza ufficiale di Rainbow, è già in distribuzione in tutte le edicole. Una bustina (contenente 6 card oppure 5 card + 1 sticker sheet + leaflet) costa 1 euro, mentre lo “Starter Pack” (contenente 1 album raccoglitore + 4 bustine + 1 gameboard + 2 card limited edition) costa 8,90 euro.

“Da sempre i nostri contenuti promuovono importanti messaggi rivolti ai più giovani”, ha sottolineato Lorena Vaccari, direttore marketing Rainbow. “Anche in questo caso, Maggie e Bianca cercano di realizzare i loro sogni, affrontando con impegno e passione le difficoltà quotidiane con le quali ogni adolescente è chiamato a confrontarsi. È proprio questo che vogliamo trasmettere ai ragazzi di oggi: per raggiungere i loro obiettivi è fondamentale impegnarsi, e questo parte anche dal risparmio. Siamo quindi felici di collaborare con Panini e Intesa Sanpaolo per promuovere il conto ‘XME Conto UP!", che potrebbe essere uno degli strumenti per i giovani che vogliono perseguire i propri sogni”.