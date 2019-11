jointhefight: uniti per la battaglia contro i tumori

Moda, musica e creatività unite per sostenere la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano impegnata da oltre 70 anni nella battaglia contro il cancro. UnoCashmere, l’esclusivo luxury brand di Simona Colombo è al fianco dell'Associazione per diffondere l'importante messaggio #JoinTheFight - insieme si è più forti nella lotta contro i tumori - attraverso un'iniziativa di raccolta fondi. Parte del ricavato delle vendite dello shopping solidale sarà destinato al sostegno delle attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerte da LILT attraverso le sue campagne di sensibilizzazione.

Lo shopping solidale di maglieria e accessori in cashmere UnoCashmere inaugurerà martedì 26 novembre presso Potafiori – Fiori Milano con un evento esclusivo durante il quale la cantafiorista Rosalba Piccinni canterà per gli ospiti. Mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 novembre con orario 9.30-13.30/14.30-19.00 e sabato 30 e domenica 1 dicembre con orario continuato 9.00-19.00 proseguirà lo shopping solidale UnoCashmere: per l’occasione saranno presentate 2 Unique Special Knit Pull #JoinTheFight assegnate tramite asta in busta chiusa e sarà possibile acquistare lo speciale portachiavi #JoinTheFight. Da segnalare per l’intero periodo la presenza di Giuseppe di Cecca, noto stylist internazionale, a disposizione per consigli di stile.

LILT Milano

È un’associazione senza scopo di lucro che opera dal 1948 sul territorio di Milano e Monza Brianza. Oltre a sovvenzionare la ricerca, si occupa di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza ai malati con l’aiuto di 700 volontari. legatumori.mi.it

“Insieme siamo piú forti nella lotta contro i tumori: JoinTheFight” Marco Alloisio, Presidente LILT Milano.

UnoCashmere

La preziosa maglieria UnoCashmere nasce nel 2008 dall’incontro tra le nobili fibre del cashmere, e la storia di Simona Colombo, psicologa, fondatrice e Art Director del brand. La maglieria UnoCashmere è sinonimo di manifestazione di identità e personalità. Ogni capo UnoCashmere è un intreccio sapiente di tradizione e sperimentazione, artigianalità ed emozione, unite per dare vita a piccoli pezzi speciali espressamente pensati e creati per chi li indosserà. Un nuovo concetto di concepire la maglieria, che si rinnova e acquista un twist contemporaneo grazie alla creatività sfaccettata e poliedrica di Simona Colombo

“Adoro pensare di poter trasformare il calore del cashmere in forza benefica” Simona Colombo, Direttore Creativo Uno Cashmere