L'impresa di 6 atleti della "Parkinson&Sport" alla 12ore Cycling Marathon

La 12H CYCLING MARATHON - Giunta alla sua quinta edizione, la Ganten Monza 12H Cycling Marathon è la prova di endurance cycling firmata FollowYourPassion. All’autodromo di Monza, sulla pista del Monza Eni Circuit, gli atleti saliranno in sella sabato 28 settembre e a partire dalle ore 19.00 pedaleranno fino alle 7.00 di domenica 29 settembre.

Tra i partecipanti ci sarà anche una squadra che porterà i colori di Parkinson&Triathlon, Parkinson&Sport e Team Life. Il team, nato dall'unione di due associazioni, sarà composto da 6 atleti che si daranno il cambio a staffetta per le 12 ore della durata della gara.

Per “Parkinson&Sport” saranno in pista 3 atleti con la malattia di Parkinson, il bresciano Stefano Ghidotti, il milanese Roberto Nelli e la padovana Marisa Sivo, e una caregiver, da Crema la Triathleta Annalaura Maurin.

Per l'Associazione “Team Life” parteciperanno Ersilio Ambrosini (il suo fondatore), bresciano colpito a 20 anni da un osteosarcoma, che nelle gare di MTB a cui partecipa pedala praticamente con una gamba, accompagnato da un compagno di squadra, Claudio Ingemmati.

PARKINSON&SPORT - Come tutte le altre attività sportive promosse dall'Associazione “Parkinson&Sport” e realizzate da persone malate di Parkinson, lo scopo della partecipazione è quello di trasmettere un messaggio forte: praticare sport consente di divertirsi, di ottenere benessere psico-fisico, di incontrare persone stupende. La pratica sportiva può aprire a tutti i pazienti affetti da malattie neurodegenerative, come il Parkinson appunto, ma anche Sclerosi Multipla o Atassia per esempio, un universo di prospettive nuove.

L'attività fisica può generare infatti nuovi stimoli e portare una nuova modalità d’affrontare le difficoltà che la vita spesso presenta. Accettare nuove sfide sentendosi nuovamente in gioco, nel vero senso della parola, è fondamentale per chi soffre di patologie neurogenerative. Lo sport è anche gioco e riporta a momenti di felicità vissuti da ragazzi che nutrono la nostra mente di positività, dopamina ed endorfine.

La MARATONA DI NEW YORK - Sono numerose le attività promosse da “Parkinson&Sport” nel corso dell’anno. La sfida successiva alla 12H CYCLING MARATHON sarà un vero e proprio sogno ad occhi aperti che si avvera: la partecipazione alla Maratona di New York del 3 novembre, un progetto nato da una collaborazione con lo Studio Rosa Associati.