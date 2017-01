Livorno, i richiedenti asilo diventano riparatori di biciclette

Richiedenti asilo e operatori di Arci Solidarietà insieme per riparare le biciclette vecchie e non più utilizzabili. E’ il progetto della CiclOfficina a cura di Arci Solidarietà Livorno e promossa dal Comune di Livorno all'interno del Tavolo Giovani. L'inaugurazione dell'officina è prevista per venerdì 27 gennaio alle ore 12, in Piazza Garibaldi 24.

L'ottica con cui è nato questo progetto è quella dell'inclusione, delle persone e dei materiali, niente è abbandonato, niente è senza speranza, niente è rifiutato, ma a tutto e a tutti è data una possibilità creativa nuova, un foglio bianco su cui scrivere una storia pronta a cominciare. I giovani richiedenti asilo lavoreranno solo con materiali usati donati liberamente da chi vorrà contribuire a questo progetto e le nuove biciclette che saranno prodotte, saranno vendute con un'asta pubblica a prezzi popolari, una volta al mese. L'intero ricavato delle aste popolari della CiclOfficina sarà destinato al mantenimento dell'attività stessa e non avrà fini di lucro.

Fonte: Redattore Sociale