Palle di Natale (Smile! It's Christmas Day) - Il Progetto Giovani

PALLE DI NATALE (SMILE! IT'S CHRISTMAS DAY) è la canzone di Natale realizzata dagli adolescenti de "Il Progetto Giovani" (sito: http://www.ilprogettogiovani.it, pagina facebook: https://www.facebook.com/ilprogettogi...) della Pediatria Oncologica della FONDAZIONE IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI di Milano (http://www.istitutotumori.mi.it), con la collaborazione di Stefano Signoroni, Giacomo Ruggeri, Tommaso Ruggeri, Jacopo Sarno, Andrea Vigentini, Marco Scipione e Massimiliano Paganin

Coordinamento artistico/musicale di STEFANO SIGNORONI (sito: http://www.stefanosignoroni.com, pagina facebook: https://www.facebook.com/stefanosigno...)

Progetto sostenuto dall'Associazione BIANCA GARAVAGLIA ONLUS (http://www.abianca.org)

Registrato e mixato da Federico Slaviero (CloverThree Studio - Milano)Si ringrazia il M° Nicolò Fragile per il mastering (Hit Factory Studio - Milano)

CREDITI VIDEO:

Regia: Jacopo Sarno

Executive producer: Paolo Cartago

D.O.P. e Colorist: Francesco Marullo

Direttore di produzione: Ernesto Giuntini

Scenografia: Marco Monti

Montaggio: Filippo Lorenzi

TESTO:



Natale ha senso se tu sei con mela festa è pronta e sai che c’èche non mi perdo neanche un attimose siamo qui e non è un filmniente può dividerci

E' un’occasione per rinascerequalcosa che ti cambieràe questa voglia di sorridereche non mi passa, è un sogno in tascaè l’universo in una stanza

In spite of everything it’s Christmas Day(a very Merry Christmas)my heart is full of joy and wishes(all I want for you)is happinessand the little things that make you laughall I want for Christmas is your smile!

Natale insieme con chi resteràaccanto a me, nell’animala nostra stella che ci illuminasarai tu la mia risposta, ricomincio con più forza

In spite of everything it’s Christmas Day(a very Merry Christmas)my heart is full of joy and wishes(all I want for you)is happinessand the little things that make you laughall I want for Christmas is your smile!

"Il ragazzo della stanza 13 pensaChe le feste sono vicine e sua madre riempire la dispensaE riflette sul regalo che già si trova davantiChiuso com’è nella scatola dei desideranti.Vorrebbe la normalità di ogni anno, la consuetudineMa si tratta di un giudice che condanna all’abitudineLa vera norma è la forma che diamo noi, nessuno dorma d’ora in poi,perché partono le musiche.Passami il tubo della flebo per fare gli addobbi,le lucine non servono bastano i tuoi occhiche illuminati di speranze illuminano le stanzee nei globuli bianchi vedono la neve a fiocchi.Dunque il ragazzo scarta il nastro di cerotti e bendeAltrimenti poi il Natale chi ce lo difende!Dentro la scatola un biglietto che invita a recarsi dagli amici in salad’affetto e infine lascia detto:'Ci vediamo in pediatria e condividiamo la magia'Firmato l’Istituto del Natale, speciale"

In spite of everything it’s Christmas Day(a very Merry Christmas)my heart is full of joy and wishesIn spite of everything it’s Christmas Day(a very merry Christmas)my heart is full of joy and wishes(all I want for you)is happinessand the little things that make you laughall I want is Christmas… and Christmas is your smile!

(P) e (C) Il Progetto Giovani della Pediatria INT/Associazione Bianca Garavaglia Onlus