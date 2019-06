Il 28 giugno Korian celebra la "Giornata dei Centenari"

Volti segnati dal tempo, che si aprono ad un sorriso se incontrano un volto amico e sono pronti a raccontare storie di vita e aneddoti che parlano di un’epoca lontana, ma ancora viva nelle loro storie e insegnamenti.

Sono quelli degli oltre 15 mila centenari del nostro Paese (Dati Istat 2018) e dei 40 ospiti “over 100” presenti all'interno delle 48 strutture di Korian Italia, azienda leader nei servizi per l’invecchiamento di qualità, sul territorio nazionale, ai quali vanno aggiunti altri venti ospiti che raggiungeranno questo traguardo entro la fine del 2019.

Sono portatori di un’eredità preziosa e per questo il Gruppo ha istituito in loro onore una festa speciale: la Giornata dei Centenari.

“Oggi l’invecchiamento non è più sinonimo di peggioramento della qualità della vita, soprattutto se non sono presenti patologie croniche o degenerative”, ha commentato Mariuccia Rossini, Presidente di Korian Italia.

“Lo stile di vita equilibrato e l’attenzione alla cura di sé e alla vita attiva sono un potente antidoto per molti dei nostri centenari, che sono ancora in grado di vivere relazioni sociali appaganti e di condividere preziosi insegnamenti e consigli di vita”.

Korian e la giornata dei Centenari - Auguri speciali per una ricorrenza importante

L'iniziativa vedrà protagonisti i familiari degli ospiti, gli operatori del Gruppo e i visitatori delle Residenze. Per tutti loro, sarà possibile scrivere cartoline con pensieri e ringraziamenti rivolti a tutti gli ospiti che hanno raggiunto questo importante traguardo. Questi biglietti di auguri saranno poi raccolti in appositi contenitori, che gli staff delle varie RSA/RSSA provvederanno a consegnare ai festeggiati.

I consigli dei centenari

Abbiamo chiesto ad alcuni centenari ospiti delle strutture di Korian Italia di svelarci qual è, secondo loro, il vero elisir di longevità. Ecco cosa ci hanno svelato in base alle loro esperienze di vita, regalandoci raccomandazioni e consigli preziosi, che abbiamo riassunto in 5 punti chiave:

1. Dieta Med, l’elisir della longevità:

la maggior parte dei centenari ha seguito una dieta mediterranea, che si sente di raccomandare. Via libera, quindi, a prodotti integrali, legumi (fagioli, ceci, fave, lenticchie), frutta e verdura (in preferenza a foglia verde), pollo, uova. Semaforo verde anche per pesce azzurro (sgombro, salmone, sarde, alici, aringa), ma anche per frutta secca a guscio, ai frutti rossi, ai legumi, privilegiando l’assunzione di prodotti a base di soia.

2. Attività fisica costante:

almeno due “over 100” su tre hanno sempre svolto una regolare attività fisica, soprattutto di tipo aerobico:

passeggiate, footing e jogging, per almeno 30 minuti al giorno

3. Mente in palestra:

la lettura, la meditazione, l’uso dei Social Network e degli Smartphone, o anche un semplice cruciverba hanno aiutato i centanari a mantenere sempre performante la memoria di breve e lungo termine.

4. Cuore sempre giovane, fra affetti e socialità:

vivere relazioni sociali intense e gratificanti e restare sempre aperti a nuove conoscenze ha aiutato i nostri intervistati ad arricchire le nostre strutture cognitive e caratteriali per fare nostri nuovi stili di vita e modelli culturali. Ma al centro degli affetti resta la loro famiglia, perno indispensabile per la serenità e la stabilità emotiva.

5. Stress “quanto basta”:

per trasformare lo stress in una leva di auto potenziamento e non in una fonte di ansia e potenziale depressione, gli over 100 suggeriscono di fare maggior attenzione alla respirazione, di concedersi brevi amminate in città, o meglio ancora, nel verde; di sorridere davanti allo specchio con ironia e positività, e di allontanare le paure immaginarie per “coltivare” un approccio mentale positivo.

