"Io sono l'Alzheimer": venerdì la presentazione del libro di Simona Recanatini

Milano: in programma venerdì 24 maggio alla libreria “Open - More Than Books” la presentazione del libro “Io sono l'Alzheimer”, la prima guida pratica per famiglie e caregiver.

Offrire la prima guida pratica alle famiglie e ai caregiver coinvolti nel complesso percorso di cura e assistenza dei malati, facendo leva su un linguaggio accessibile e su esempi concreti per la gestione di una quotidianità difficile. E’ questo l’ambizioso obiettivo di “Io sono l'Alzheimer” , libro promosso da Korian Italia, con la consulenza scientifica del Direttore Medico dell’azienda, Aladar Bruno Ianes, ed edito da Gribaudo - IF Idee Editoriali Feltrinelli, che verrà presentato in presenza dell'autrice Simona Recanatini:

Venerdì 24 maggio alla libreria “Open More Than Books” di Milano, in Viale Monte Nero 6, a partire dalle ore 19.00

L'evento sarà moderato dalla giornalista Chiara Libero e vedrà l'intervento del Direttore Gestionale di Segesta Gestioni, Federico Vigato.

L’evento è aperto al pubblico e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Simona Recanatini è una giornalista professionista, nata a Milano. Scrive di fitness, wellness e food per alcune testate e siti web. Ha sempre avuto una forte passione per viaggi e sapori: seguire corsi di cucina, provare ingredienti insoliti e sognare nuove mete sono i suoi passatempi preferiti. Con Gribaudo ha già pubblicato A Milano si mangia bene. 700 indirizzi golosi dalla colazione al dopocena (2014), Le farine dimenticate (2016), Il taccuino dei sapori (2016) e I sapori dimenticati (2017).

Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane, fondato nel 2003, con più di 78.000 posti letto in Europa (Francia, Germania, Belgio, Italia e Spagna) e circa 50.000 collaboratori. Il Gruppo gestisce più di 800 strutture in quattro aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione, Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età.

www.korian.it