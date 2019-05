Sorgenia e Red vincono il Diversity Media Award

Proclamati ieri sera all’Alcatraz di Milano i vincitori della quarta edizione dei Diversity Media Awards. La serata di gala ha visto riunite personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile ed è stata trasmessa in diretta streaming TRULive (Trasmissione a Rete Unificata).

diversità. Sono state oltre 12.000 le persone che hanno espresso le loro preferenze sul sito L’iniziativa - organizzata dall’associazione no-profit Diversity presieduta da Francesca Vecchioni - ha assegnato i riconoscimenti ai media (tv, radio, web, cinema, pubblicità, stampa, tg) e ai personaggi che nel 2018 hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante delle persone e delle tematiche legate alla. Sono statele persone che hanno espresso le loro preferenze sul sito www.diversitylab.it



Per la pubblicità ha vinto il film di Sorgenia ‘Domani è una figata’ firmato da Red Robiglio&Dematteis e prodotto da Peperoncino. Nel film Bebe Vio riflette sul presente e sugli enormi passi avanti fatti dalla nostra società in termini di inclusività, per dire che è l’energia di tutti a rendere migliore il futuro.

Di seguito vincitori e nomination del Diversity Media Award 2019

PERSONAGGIO DELL’ANNO

Vince: Alessandro Cattelan



Le altre nomination:

Don Luigi Ciotti

Fiorella Mannoia

Enrico Mentana

Heather Parisi

Liliana Segre

Miglior CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Vince: Sorgenia - Domani è una figata (Red Robiglio&Dematteis)

Le altre nomination:

Rtl 102.5 - Normal. (DLVBBDO)

Ikea - Siamo fatti per cambiare (Gruppo DDB Italia)

Swarovski - Brilliance for all (Laird + Partners)

Miglior PROGRAMMA TV

Vince: Ballando con le stelle (Rai 1 - Ballandi Multimedia)

Le altre nomination:

Love Me Gender (laF - Stand by Me)

Non ho l'età (Rai 3 - Panamafilm)

C'è Posta Per Te (Canale 5 - Sabina Gregoretti per Fascino PGT)

La TV delle ragazze (Rai 3 - Rai Produzioni)

Programma Italia (Zelig TV - Emergency)

Miglior FILM ITALIANO

Vince: Puoi baciare lo sposo (Medusa Film, Colorado Film)

Le altre nomination:

In viaggio con Adele (Vision Distribution)

Ella & John (Indiana Production, Rai Cinema)

Be Kind - Un viaggio gentile all’interno della diversità (Ravic Film)

Euforia (HT Film, Indigo Film, Rai Cinema)

Zen sul ghiaccio sottile (Articolture, Istituto Luce)

Miglior SERIE TV ITALIANA

Vincono a pari merito:

SKAM ITALIA (TIMVISION - TIMVISION, Cross Productions)

L'Amica Geniale (Rai 1 - HBO-RAI FICTION e TIMVISION, Fandango- Wildside, in collaborazione con RAI FICTION, in collaborazione con TIMVISION, in collaborazione con HBO Entertainment, in co-produzione con Umedia)



Le altre nomination:

È arrivata la felicità (Rai 1 - coproduzione Rai Fiction-Publispei)

Nero a metà (Rai 1 - Rai Fiction-Cattleya)

Miglior SERIE TV STRANIERA

Vince: Le terrificanti avventure di Sabrina (Netflix)



Le altre nomination:

Butterfly (FoxLife)

The Handmaid's Tale (TIMVISION)

La fantastica signora Maisel (Amazon Prime Video)

This is Us (FoxLife)

Élite (Netflix)

Miglior PROGRAMMA RADIO

Vince: Cactus - Basta poca acqua (Radio Capital)

Le altre nomination:

La Prima Volta / Diario di un giorno (Radio 24)

Ciao Gender (Radio 3 Network)

Mi Casa (Radio 105)

Tutta la città ne parla (Rai Radio 3)

INFLUENCER DELL'ANNO

Vince: Stephanie Glitter

Le altre nomination:

The Jackal

Claudio Di Biagio

Iacopo Melio

Stazzitta

Eva - Il frutto della passione

Miglior PRODOTTO DIGITALE

Vince: Freeda - Intervista a Fiorenza De Bernardi

Le altre nomination:

Fanpage.it - Luca Trapanese adotta Alba, bambina down rifiutata da 30 famiglie

VICE - La prima volta

The Vision - Giovani italiani seconda generazione