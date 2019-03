Sulle nevi di La Thuile 24^ edizione di DIAMO UNA MANCHE AL TELEFONO AZZURRO

La solidarietà è di casa a La Thuile e scende in pista il 30 marzo con la 24^ edizione di Diamo una manche al Telefono Azzurro, il consueto appuntamento che vedrà, anche quest’anno, tanti appassionati di sci e snowboard sfidarsi in due appassionanti gare in nome di Telefono Azzurro, l’associazione che da oltre 30 anni è impegnata nella difesa e nel supporto dei bambini e degli adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti e si batte perché la società rispetti i diritti dell’infanzia. Alle due le gare -una di sci alpino, specialità Slalom Gigante, e una di Snow-Board, specialità Slalom Gigante- possono partecipare bambini, adulti, maestri di sci e punteggiati (ogni gara di una manche). I concorrenti delle categorie super-super baby, baby e snowboard saranno impegnati sulla pista n. 16 Standard, mentre le altre categorie correranno sulla n. 9 Chaz Dura. Il via alle ore 9:30. Le premiazioni dei primi tre classificati avverranno nel pomeriggio, alle ore 15:00, sul palco allestito nella piazza delle Funivie e, a seguire, la ricca estrazione di premi tra tutti coloro che saranno in possesso del pettorale. Quota d’iscrizione di 25,00 euro fino a venerdì 29 marzo 2019, il giorno della gara, il costo sarà di 30,00 euro. Tutti i partecipanti alle gare riceveranno un sacchetto con i gadget messi a disposizione dagli sponsor e potranno contare anche su un’agevolazione per l’acquisto dello skipass giornaliero che da 42,00 euro passa a 36,00 euro (per ottenere la riduzione è necessario presentarsi alle casse delle Funivie Piccolo San Bernardo con il pettorale e nominativo con il quale è stata fatta l’scrizione). Questo evento, il cui ricavato verrà devoluto a Telefono Azzurro, è patrocinato da Regione Autonoma Valle d’Aosta-Presidenza della Giunta e realizzato in collaborazione con Società Funivie Piccolo San Bernardo, Scuola di Sci La Thuile, Comune di La Thuile e Consorzio Operatori Turistici La Thuile. Comitato organizzatore “UNA MANCHE PER TELEFONO AZZURRO” Fraz. P. Goletta 11016 La Thuile (Ao) c/o Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. 11016 La Thuile (Ao) Tel. 0165 / 88.41.50 - Fax. 0165 / 8840.52 telefonoazzurro@lathuile.net



SCI SOLIDALE PER TELETHON. RITORNA A LA THUILE IL 13 APRILE 2019



Sci e solidarietà legano da ormai molto tempo La Thuile a Fondazione Telethon, impegnata dal 1990 nella ricerca sulle malattie genetiche rare. Anche quest’anno, infatti, la località valdostana accoglierà sulle sue nevi “Sci Solidale per Telethon”. Questa manifestazione, arrivata all’XI edizione, avrà luogo il 13 aprile e permetterà a tutti gli appassionati di approfittare di una tariffa agevolata per l’acquisto dello skipass per sciare in un contesto di rara bellezza, su piste dove la neve ha ancora una qualità invernale. Il comprensorio italo-francese Espace San Bernardo, infatti, è un ampio resort con 152 km di tracciati e 39 modernissimi impianti che permettono di sciare fino a 2.800 metri, eliminando code e lunghi tempi di attesa, una meta top del panorama alpino. Nella giornata “Sci Solidale per Telethon”, per favorire la partecipazione di un considerevole numero di persone e permettere il successo dell’evento, le Funivie Piccolo San Bernardo di La Thuile propongono l’acquisto del giornaliero del 13 aprile al costo di 25,00 euro, anziché 38,00 euro. Inoltre, coloro che pernotteranno a La Thuile e presenteranno alle casse il voucher dell'albergo, potranno acquistare il bi-giornaliero a 50,00 euro. Nel weekend del 13 e 14 aprile, Funivie Piccolo San Bernardo, su ogni giornaliero emesso, devolverà a Fondazione Telethon 7,00 euro e 10,00 euro per coloro che sceglieranno di sciare due giorni. Ci sarà anche la possibilità di donare la cauzione della propria tessera Key Card (valore 5,00 euro) direttamente ai volontari della Fondazione. Nella piazza davanti alle Funivie Piccolo San Bernardo, sotto un gazebo appositamente predisposto, saranno presenti i volontari della Fondazione per la raccolta di nuove tessere associative e la vendita di gadget e prodotti a favore di Telethon.