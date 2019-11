“Un filo per la Vita” dialoga con tre Ministre: Bellanova, Bonetti e Catalfo

Il decimo convegno nazionale di “Un Filo per la Vita Onlus”, l’associazione italiana sulla nutrizione Artificiale Domiciliare, si si svolge a Bologna il 15-16-17 novembre 2019, presso il Centro Congressi Amatì Design Hotel

Organizzato in collaborazione con il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, il congresso gode dei patrocini concessi da: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ministero del Lavoro, Ministero delle Pari Opportunità e Famiglia, Regione Emilia Romagna e Uniamo FIMR.

Quello bolognese sarà un duplice evento, dedicato sia al versante medico-scientifico (con il simposio scientifico e corso ECM). sia al versante associativo con l’evento multidisciplinare dedicato a Lavoro, Diversità, Inclusione sociale e Formazione professionale per pazienti e caregivers.



Inoltre tratterà alcuni progetti molto importanti che l’associazione sta portando avanti, sia sul piano della sensibilizzazione della esclusione sociale e lavorativa che vivono i pazienti adulti e familiari, sia in tema di disabilità che sul versante della gestione della propria condizione clinica.



Tra questi ampio spazio sarà dato al progetto “Un Filo di Lavoro”, progetto ideato e promosso da Un Filo per la Vita dedicato al tema dell’inclusione sociale attraverso il lavoro ma anche alla formazione e determinato dalla messa in campo di tutti quegli strumenti utili al reperimento e mantenimento di un ruolo occupazionale.

L’importanza del lavoro come via per il miglioramento della qualità di vita del paziente e del caregiver e raggiungimento di integrazione sociale ed economica. Un tema trasversale che tocca tutte le associazione di pazienti, non solo quelle caratterizzate da malattia rara. Per questo all’evento sono state invitate a partecipare moltissime associazioni e organizzazioni accomunate da questa importante e stringente esigenza.

Le Sessioni del convegno – Lavoro Dipendente, Libera Professione, Formazione.



Tre le sessioni tematiche dell’evento multidisciplinare che saranno focalizzate su diversi piani di contenuto. La prima dedicata alle opportunità di lavoro per pazienti e caregivers sul piano del lavoro dipendente, con la messa in campo di risorse ed interventi provenienti dal mondo aziendale, agenzie interinali e piattaforme digitali di job/recruiting. In particolare una selezione di agenzie HR Recruiting presenti a livello nazionale daranno suggerimenti e indicazioni in merito orientamento, profilazione e reinserimento professionale, oltre ad essere coinvolte in uno speciale b2b tra direttori HR e persone interessate a reinserirsi nel mondo del lavoro.



Infine l’intervento esposto da una rosa di responsabili di risorse umane e direttori HR i quali daranno ausilio e informazioni utili su tanti temi quali: personal branding, la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro oggi, collocamento mirato, l’importanza dello smart working oggi, l’approfondimento di piattaforme professional oriented quali Linkedin e molto altro ancora.



Si parlerà inoltre di Diversità e Inclusione nel dibattito “DiverCity Talk” al quale sono stati invitati a partecipare la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, la Ministra delle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti, esponenti di aziende pubbliche e private come la Regione Emilia Romagna e il Gruppo multinazionale HERA. Inoltre interverrà il portavoce del forum nazionale sull’Agricoltura Sociale Giuliano Ciano.

Elena Bonetti, Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia



Ampio spazio sarà dato proprio a quest’ultimo tema, l’Agricoltura Sociale e alle opportunità in termini di lavoro, di solidarietà, di responsabilità etica e sostenibilità ambientale da essa rappresentata.

Pratica virtuosa questa, che, attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole, ma anche cooperative sociali, intende favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni. Inoltre beneficio educativo che persone in particolari situazioni di svantaggio e difficoltà traggono da questo ambito.

Nel dibattito, condotto da Lorenzo Zacchetti di affaritaliani.it, interverranno la Ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, il Portavoce nazionale Forum nazionale agricoltura sociale Giuliano Ciano, il rappresentante della Rete delle fattorie sociali Alfonso Pascale e, in rappresentanza della Cooperativa Sociale Onlus “La fraternità”, Francesco Tonelli.

Un’intera sessione sarà inoltre dedicata alla Formazione e a tutto ciò che potrà essere utile in termini di aggiornamento professionale, qualificato e non finalizzato all’inserimento o al reinserimento di persone con patologia e caregivers che vogliono poter rientrare nel mondo del lavoro. Saranno pertanto presentati i corsi professionalmente più utili per l’ottenimento di un lavoro, così come i corsi erogati dalle Regioni attraverso i centri impiego. La Regione Emilia Romagna interverrà presentando le proprie risorse in ambito formativo e di tirocini che la regione mette a disposizione. Inoltre si parlerà di formazione delle organizzazioni dei pazienti e dei cittadini nel settore salute.



Si parlerà di Lavoro autonomo con tutorial e interventi formativi da parte di uno Studio Legale, Commercialista e il social media manager Andrea Albanese che approfondirà l’importanza di Linkedin per la ricerca di un lavoro.

Infine in “Storie di Vita e Libera Professione” si svilupperanno gli interventi di Gioia di Biagio, scrittrice e paziente che parlerà della sua incredibile vita che ha saputo dirottare verso un percorso positivo anche grazie al suo ruolo di scrittrice e autrice e di altre importanti protagonisti del mondo libero professionista che hanno saputo costruire il proprio orizzonte professionale facendo leva sulle proprie capacità e competenze personali.

