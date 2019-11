Una canzone contro il bullismo. Dal Conservatorio di Milano. Video

DAL CONSERVATORIO UNA CANZONE CONTRO IL BULLISMO

Video intervista di Claudio Bernieri



BEAT B . - VOLA VIA DI QUA. UNA ALLIEVA DEL CONSERVATORIO CONTRO IL BULLISMO

“Fredde le mie mani, volo via di qua , oltre ai vostri sguardi appuntiti,lame di parole incise dentro me,lacrime rubate che poi taggate” Versi di Beat. B, allieva al terzo anno del corso di Popular Music al Conservatorio di Milano. Beatrice, questo il suo vero nome, sogna di diventare una cantante pop e tra solfeggi, lezioni di danza , di piano e di Logic ( il sistema informatico per comporre e arrangiare canzoni) descrive nel suo primo pezzo autorale il difficile rapporto tra whatsapp, rete, video e scuola. I bulli l’hanno spesso “taggata” , prima di approdare al Conservatorio, prendendola in giro per la sua timidezza. Timidezza che a volte nasconde il talento e la profondità di pensiero: Beatrice, Brucoli, con alcuni suoi amici, interpreta ora il disagio del web che tagga le anime con una canzone lieve e orecchiabile che sta spiccando il volo nella rete e nei social...





“L’ho scritta quando sentii in TV la storia di una ragazzina vittima del bullismo che si suicidò”. Beatrice, che ricorda le preziosità stilistiche di Levante ma ha già la sapienza gestuale di una cantante lirica , inizia cosi una sua proposta musicale di solista ( con la collaborazione del musicista Antonio Summa) nella sala Pirelli della Regione Lombardia: l’occasione è stato un convegno organizzato dalla Associazione Genitori Adottivi( Ufai) che ha riunito una decina di comitati del volontariato . dirigenti scolastici, psicologi , scrittori e musicisti, che s’impegnano nella inclusione nelle scuole, soprattutto per quegli allievi che provengono da famiglie adottive. Vittime del cyberbullismo.