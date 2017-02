Softbank ora si butta anche sulla finanza. Fortress in portafoglio per 3,3 mld

SoftBank Group ha siglato un accordo per acquisire il gestore patrimoniale Fortress Investment Group per 3,3 miliardi di dollari. L'operazione rappresenta un'iniziativa sorprendente da parte del gruppo giapponese anche se e' coerente con la strategia di trasformazione da gruppo di telecomunicazioni in una delle maggiori societa' di investimenti al mondo. L'accordo prevede che i titolari di azioni di Classe A di Fortress ricevano 8,08 dollari per ogni azione, il 39% in piu' rispetto al prezzo di chiusura segnato lunedi' a Wall Street.

L'operazione e' sorprendente perche' finora la societa' guidata dal miliardario Masayoshi Son ha effettuato solo acquisizioni nel campo delle telecomunicazioni e dell'alta tecnologia. Lo scorso settembre ha per esempio raggiunto un accordo per acquisire per 24 miliardi di dollari la britannica ARM Holdings mentre nel 2013 ha assunto il controllo dell'operatore telefonico statunitense Sprint.

L'acquisizione di Fortress e' comunque coerente con l'ambizione di Son di creare una grande societa' di gestione di investimenti non solo focalizzata sulle nuove tecnologie ma anche dotata di una piattaforma per la raccolta di capitali e l'acquisto di aziende in diversi campi. Son ha sottolineato che l'acquisto del gestore patrimoniale statunitense, insieme alla recente creazione di un mega-fondo di investimenti da 100 miliardi di dollari, consente di accelerare tale strategia.

Fortress, quotata sul New York Stock Exchange, gestisce circa 70 miliardi di asset e investe soprattutto nei settori dell'immobiliare, del credito e del private equity. Fondata nel 1998, e' guidata dall'amministratore delegato Randy Nardone, che, insieme a Pete Briger e Wes Edens, continuera' ad avere il timone del comando. Fortress continuera' infatti ad operare come un'entita' autonoma all'interno del gruppo Softbank.