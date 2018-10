Sondaggi

Martedì, 9 ottobre 2018 - 09:39:00 Sondaggi Mentana: Lega e m5s in calo, recuperano Pd e Fi. Effetto spread? Per la prima volta da maggio, per SWG, Carroccio e grillini perdono entrambi consenso ed è risalita parallela dei dem e Forza Italia