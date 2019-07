Spagna, Sanchez si appella al centrodestra: chiede l'astensione ai popolari

Spagna, Psoe chiede al Pp di "ricambiare il favore" del 2016 e agevolare Sanchez

Pedro Sanchez per riuscire ad andare al governo Dopo il fallimento dei negoziati con Unidas Podemos, il Partito socialista operaio (Psoe) ha aumentato il pressing sul Partito popolare (Pp) per far sì che si astenga al foto di fiducia su Pedro Sanchez, facilitandone in tal modo la conferma alla presidenza del governo. Su che cosa si basa questa richiesta? Sul fatto che 66 dei 68 parlamentari socialisti che nel 2016 agevolarono la salita al potere del leader popolare Mariano Rajoy hanno inviato ieri, 10 luglio, una lettera ai vertici del Pp chiedendo di "ricambiare il favore". La missiva, che fa appello a una sorta di "reciprocita'" e invita gli eletti della formazione conservatrice a votare scheda bianca nel giorno dell'investitura, è stata sottoscritta da tutti i socialisti "traditori" ad eccezione di Soraya Rodri'guez e Dolores Galovart.

Il fallimento delle trattative

Certo sembra singolare che alla fine per riuscire ad arrivare al governo Sanchez debba appellarsi proprio ai rivali storici del centrodestra, dopo che il voto dello scorso 28 aprile sembrava averlo investito di un ruolo da imbattibile. E invece così non è stato, con i fallimenti delle trattative con la sinistra di Podemos. Ed ecco che allora che la nuova icona della sinistra, per riuscire a governare ed evitare le nuove elezioni in autunno, deve fare affidamento sul buon cuore dei rivali popolari.