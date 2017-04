Nel volume 100 Storie un Giro Ennio Doris e Pier Augusto Stagi raccontano alcune delle tappe più memorabili del Giro d'Italia.

Ennio Doris racconta le tappe mitiche del Giro d'Italia nel volume 100 Storie un Giro

Il Presidente di Mediolanum Ennio Doris ha presentato a Milano il volume 100 Storie un Giro, scritto con Pier Augusto Stagi in occasione della centesima edizione del Giro d’Italia, che racconta alcuni tra gli episodi più mitici e straordinari del Giro d'Italia. “Nel 1934 il Giro fu vinto da Learco Guerra. Ricordo la prima pagina della Gazzetta, 3 fogli e 6 facciate, in prima pagina a caratteri cubitali c'era la vittoria di Guerra al Giro; in fondo, in piccolo, la notizia che il Milan aveva vinto lo scudetto... In quei giorni partì una scommessa che raccontiamo nel libro: Tullio Foresta disse che in quelle 20 giornate di durata del Giro anche lui era in grado di fare lo stesso percorso in bici, non nelle stesse ore ma negli stessi giorni. Giovanni Ceccato raccolse la scommessa: 20mila lire, un'enormità per i tempi! Ci furono tentativi per sciogliere la scommessa, ma non ci fu niente da fare: Foresta la vinse. In una foto del suo arrivo c'è anche mio padre, che aveva 28 anni” racconta Doris.

100 Storie un Giro: Ennio Doris racconta le tappe mitiche del Giro d'Italia. La genesi del libro

Ennio Doris e Pier Augusto Stagi, buoni amici che hanno in comune l’amore per il ciclismo, si incontrano per discutere e condividere i loro ricordi e i loro libri. In questo volume ripercorrono la storia del nostro Paese attraverso le tappe più belle e significative della mitica corsa. Giocando a evocare storie e fatti, protagonisti e imprese, selezionano le tappe più belle e le elevano a simboli in un racconto ricco di aneddoti e passi di autentica letteratura raccolti da testi accreditati, libri rari e pubblicazioni d’epoca. Ne risulta un libro che parla di libri. Una storia che è la summa di altre mille storie. Un prontuario di passione per gli appassionati: quelli veri.

Ennio Doris è nato a Tombolo, in provincia di Padova, il 3 luglio 1940. Nel 1982 ha fondato il Gruppo Mediolanum di cui è Presidente. I suoi figli, Massimo e Sara, guidano l’azienda al suo fianco. Da sempre appassionato di ciclismo, ha scritto insieme all’amico giornalista Pier Augusto Stagi Un Giro intorno a me (2015, Sperling & Kupfer) e Campioni miei (2016, allegato de “Il Giornale”).

Pier Augusto Stagi è nato a Torino il 1° maggio 1962 da genitori toscani. Vive da sempre a Milano. È giornalista professionista e ha lavorato a l’“Unità” e a “La Notte”, per i quali ha seguito due Mondiali di calcio e diversi Giri e Tour. Da più di vent’anni scrive e racconta il ciclismo per “Avvenire”, “Il Giornale” e Radio 24. Dirige dalla Fondazione il mensile “tuttoBICI” e i siti specializzati tuttobiciweb.it e tuttobicitech.it.

