90° Minuto trasmissione sportiva più seguita sulla TV generalista nei ponti



Il Calcio in TV non conosce vacanza, soprattutto nei ponti festivi. E anche domenica scorsa, durante il ponte del Primo Maggio, 90° Minuto ha registrato uno share a due cifre, superando il dieci per cento: 10.54%. La storica trasmissione sportiva Rai, condotta da Paola Ferrari, ha conquistato, domenica 30 aprile 2017, ben 1.251.000 telespettatori. È il terzo weekend festivo della primavera 2017, durante il quale il programma catalizza l’interesse del pubblico a casa, evidenziando come 90° Minuto si riesca a confermare, nuovamente, come il programma cult più seguito e con lo share più alto, nel panorama dello sport sulla TV generalista.



90° Minuto e Rai Sport, i numeri del successo



Un grandissimo successo della squadra di Rai Sport, che premia l’impegno del trio di professionisti composto da Paola Ferrari, Mario Sconcerti e Alberto Rimedio e sottolinea il gradimento, da parte del pubblico a casa, della formula scelta per la storica trasmissione Rai del Calcio in TV nella stagione 2016-2017. Infatti gli ascolti di 90° Minuto durante i fine settimana dei ponti festivi, sono stati: domenica 19 marzo 2017 - Festa del Papà: 1.370.000 telespettatori (9% share); domenica 24 aprile 2017 - Ponte del 25 Aprile: 1.186.000 telespettatori (9.7% share); domenica 30 aprile 2017 – Ponte del Primo Maggio: 1.251.000 telespettatori (10.54% share). Occorre attendere domenica 14 Maggio 2017, la Festa della Mamma, per vedere se la tendenza, che tutt’ora è in crescita, sarà nuovamente confermata nel prossimo finesettimana dedicato alle mamme. L’enorme successo nella conduzione di Paola Ferrari e Albero Rimedio, non riguarda la sola trasmissione del tardo pomeriggio: anche “90° Minuto Tempi Supplementari”, la striscia in programma dalle 19 alle 19:30, sfiora abitualmente il milione di telespettatori (domenica 30 aprile 2017: 829.000 telespettatori, 5,83% share) e conferma il trend nel gradimento della formula di 90° Minuto. Gli ascolti di Rete sono più che raddoppiati, rispetto alle settimane precedenti all’introduzione di Tempi Supplementari: ogni domenica lo share del segmento si avvicina al 5%, mentre la programmazione precedente, nella medesima fascia oraria domenicale, si attestava in media intorno alla metà, raggiungendo circa il 2% di share.